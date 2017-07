Insel-Grundschule gewinnt erneut

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Wettkampfatmosphäre herrschte am Freitagmorgen im Freibad der Kurstadt. 93 Mädchen und Jungen der Grundschulen aus Bad Freienwalde, Neuenhagen, Wriezen, Falkenberg, Oderberg und Neuhardenberg kämpften im Wasser um die besten Zeiten. Den Gesamtsieg der 13. Schwimmolympiade der Grundschulen des Altkreises holte sich zum vierten Mal in Folge mit 55 Punkten die Insel-Grundschule Neuenhagen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588921/

Auf die Plätze! Fertig! Los! 93 Mädchen und Jungen der dritten bis sechsten Klasse der Grundschulen aus Bad Freienwalde, Oderberg, Neuenhagen, Falkenberg, Wriezen und Neuhardenberg haben am Freitag an der 13. Schwimmolympiade im Freibad teilgenommen.

Frank Seemann, der Organisator der Veranstaltung, gab mit Trillerpfeife und lautem Mundwerk das Kommando. Es lief alles wie am Schnürchen. Zunächst gingen die Mädchen und Jungen einzeln auf die 50-Meter-Bahn, dann in der Staffel. Zu den Besten im Team der Wriezener Mannschaft gehörte neben Milan Riemelt aus der 4. Klasse, Liliane Engelmann. Die Zwölfjährige landete am Ende auf dem zweiten Platz in ihrer Altersklasse. Mit langen Zügen schwamm sie die zweimal 25 Meter und erreichte das Ziel in 0:56,85 Sekunden. Drei Jahre habe sie beim Eberswalder Schwimmverein trainiert, erzählte sie. Doch inzwischen habe sie damit aufgehört. Sie gehe jetzt reiten.

Erstmalig musste Frank Seemann einen Teilnehmer disqualifizieren. Der Junge habe die Wendemarke nicht berührt, so der Organisator.

Die Erstplatzierten - einzeln: 3. Kl.: Isabell Lüben (Oderberg), Robin Schmidt (Neuenhagen), 4. Kl.: Kassandra Pokorny (Oderberg), Milan Riemelt (Wriezen), 5. Kl.: Emilia Voigt (Neuenhagen), Lukas Kolloff (Oderberg), 6. Kl. Finja Große (Wriezen), Ludwig Hensel (Falkenberg); Staffel: 3. Kl.: Oderberg, 4. Kl.: Wriezen, 5. Kl.: Neuenhagen, 6. Kl.: Wriezen; gesamt: 1. Platz Neuenhagen (55 Pkt.), 2. Platz Wriezen (49 Pkt.) und 3. Platz Oderberg (45 Pkt.)