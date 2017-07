Kampf ums Deutsche Haus

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (zig) Seit das ehemalige Hotel "Deutsches Haus" im Rheinsberger Stadtzentrum zu einem Übergangswohnheim für Geflüchtete gemacht wurde, gibt es in der Prinzenstadt Kritik an der Standortwahl. Denn das Gebäude befindet sich direkt an der Bundesstraße, die durch die Stadt führt. Das könnte auch für die untergebrachten Kinder eine Gefahr darstellen, lautet einer der Kritikpunkte. Nun haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses am Montagabend darauf geeinigt, einen Neuanlauf zu unternehmen, um von Landrat Ralf Reinhardt (SPD) zu erfahren, wie lange die Übergangslösung noch bestand haben soll. Denn bislang hatte sich Reinhardt dazu immer bedeckt gehalten - oft mit Verweis auf Vertragsinhalte und die nicht absehbare Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen.

Doch der neueste Vorstoß der Rheinsberger dürfte nicht ganz so einfach von der Hand zu weisen sein wie bislang. Denn das Haus befindet sich in einem Sanierungsgebiet. Um grundsätzlich zu verhindern, dass in solchen Arealen nach Sanierungen durch enorme Preissprünge und Umnutzungen die ursprüngliche Bevölkerung vertrieben wird, hat der Gesetzgeber einige Riegel vorgeschoben. Einer davon verlangt, dass bei Verträgen, die länger als zwölf Monate laufen, eine sanierungsrechtliche Genehmigung erforderlich wird. Doch die hat es für die Nutzung als Übergangswohnheim nie gegeben. Erteilen müsste sie die Stadt Rheinsberg. Doch dort wurden die Verträge, die für die Bearbeitung der sanierungsrechtlichen Genehmigung erforderlich wären, nach RA-Informationen nie eingereicht.

Und genau das ist der Punkt, bei dem die Rheinsberger Stadtverordneten nun ansetzen wollen. Denn ohne das Vorliegen dieser Genehmigung ließe sich schlimmstenfalls die derzeitige Nutzung sogar untersagen. Der Kreis würde somit gezwungen, sich nach einem Ersatzstandort umzusehen.

Daher wurde im Hauptausschuss ein Antrag der Fraktion BVB/Freie Wähler, der schon seit längerer Zeit immer wieder in Sitzungen auftauchte, genutzt. Ursprünglich wurde in dem Papier vom Kreis verlangt, das Hotel wieder einer touristischen Nutzung zuzuführen. Das ist aber in mehrfacher Hinsicht nicht möglich (RA berichtete). Denn niemand kann den Eigentümer der Immobilie zwingen, sie in einer bestimmen Art und Weise zu nutzen. Auf Anraten von Bürgermeister Jan-Pieter Rau (CDU) wurde der Antrag nun umgeschrieben und im Ausschuss einstimmig empfohlen.