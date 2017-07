Ins Wochenende mit Simson und Trabant

artikel-ansicht/dg/0/

Quappendorf (MOZ) Der Freitagstreff in Quappendorf besteht schon so lange, dass sich die Herren, die allwöchentlich zu Gespräch, Wochenauswertung und kleinem Umtrunk zusammen kommen, gar nicht daran erinnern können, wie lange sie sich schon treffen. "Einen Altersdurchschnitt haben wir auch noch nicht ermittelt", scherzt Dolle, alias Andreas Dohrmann, der die Idee hatte, den üblichen Treff in einen Wochenend-Ausflug umzuwandeln.