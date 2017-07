Fest der Pferde in Altglietzen

artikel-ansicht/dg/0/

Dabei haben die Macher und Organisatoren in diesem Jahr mit ihrer zweitägigen Pferdesport-Veranstaltung ein wahrhaft mächtiges Hindernis zu überspringen - das gleichzeitig stattfindende wichtigste Reitturnier Deutschlands, das CHIO in Aachen. Schumacher sieht indes in dem Weltfest des Pferdesports keine wirkliche Konkurrenz. "Wir haben unsere Hausaufgaben bestens erledigt und sind stramm auf Kurs. Wir stehen zudem nicht unter dem ständigen Druck, dass die Akteure immer schneller, höher, weiter müssen. Wir haben etliche Alleinstellungsmerkmale und zudem ein treues sowie fantastisches Publikum", scheut Schumacher - natürlich mit einem deutlichen Augenzwinkern - einen Vergleich mit den Aachenern nicht. "Aufgrund der Terminüberschneidung sind unsere Nennungszahlen dennoch äußerst erfreulich, auch wenn das fraglos hochkarätigere Teilnehmerfeld in Aachen anzutreffen," zeigt sich der Vizechef des RFV Altglietzen im Vorfeld des Reitsport-Wochenendes von seiner humorigen Seite.

Keine Frage: In Altglietzen ist der traditionelle Reitertag im 47. Jahr des Klubbestehens bewusst als Nachwuchs- und Familienereignis geplant. "Junge Reiter sollen Spaß am Reiten auf Turnieren finden. So haben wir vor allem Prüfungen der Leistungsklassen E bis A ausgeschrieben", erläutert Schumacher. Bereits um 8 Uhr beginnt der erste Wettbewerb, eine Dressurprüfung der Klasse E. Schlag auf Schlag geht es in der Folgezeit weiter bis zum Schlusspunkt, dem Schaubild Barrierespringen. Auch die Altglietzener Voltigierer präsentieren unter Leitung der Trainerin Carolin Eisert am Nachmittag einen Auszug ihres Könnens.

Bevor jedoch die Reiter den Parcours am Sonntag in Besitz nehmen, steht zunächst der Sonnabend ganz im Zeichen der Kutschenfahrer. Die Kreismeisterschaften der Ein- und Zweispänner für Pferde und Ponys werden ab 8.30 Uhr ausgefahren. Mit Hannelore Rassow und Franziska Wüstenhagen haben gleich zwei Frauen als Richterinnen ein waches Auge auf die packenden Abläufe. Mit dem amtierenden Kreismeister Uwe Kollath sowie dem Vizetitelträger Bernd Schumacher im Wettbewerb der Zweispänner Ponys haben die Altglietzener Gastgeber erneut zwei heiße Eisen im Feuer in Sachen Titelvergabe.

Los geht es bei den Kutschen-Wettbewerben mit der traditionellen Dressur, es folgt ab 12 Uhr die intensive Geländeprüfung. Den Abschluss bildet auch diesmal wieder das Hindernis- und Kegelfahren auf dem Reitplatz. Mit der Siegerehrung endet der sportliche Teil des Tages, während der beliebte Reiterball pünktlich um 20 Uhr eröffnet wird.