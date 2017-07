Bambini-Kicker laufen im neuen Dress auf

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Zum Saisonausklang verbrachten die Bambini-Kicker von Victoria Seelow einen erlebnisreichen Tag auf einem Ponyhof in Frankfurt (Oder). Mit im Gepäck hatten die Nachwuchstalente die neuen Trikots, die Fahrschullehrer Sven Müller bereits zum Saisonabschluss den Kreisstadtkickern für die nach den Sommerferien beginnende Spielzeit überreicht hatte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588928/

Im neuen Dress: Die Seelower Bambini-Kicker mit Trainer André Hensel (links), Übungsleiterin Christine Behrend-Ewald und Sven Müller, der die Spendierhose an hatte.

Im neuen Dress: Die Seelower Bambini-Kicker mit Trainer André Hensel (links), Übungsleiterin Christine Behrend-Ewald und Sven Müller, der die Spendierhose an hatte. © Victoria Seelow

Mit ihrem neuen Übungsleiter André Hensel sowie "Alttrainerin" Christine Behrend-Ewald forderten die Fußballknirpse umgehend ihre Eltern zu einem Vergleich. In einer packenden Begegnung ließen die nunmehr rotgedressten Kicker während der gesamten Spielzeit gegen Mütter und Väter nicht locker und behielten, wie sollte es auch anders sein, am Ende knapp die Oberhand. Das genaue Ergebnis wurde indes nicht überliefert.

Es folgten weitere schöne Stunden auf dem Ponyhof mit Aktivitäten wie Traktorfahren, Ponyreiten, Lagerfeuer, Heuhüpfen und Grillen.

Der Dank der gesamten Kicker und der Mannschaft hinter den Talenten bedankt sich bei den Eltern für die Unterstützung bei Turnieren, der Bereitschaft weite Fahrwege für den "Fussballwahn" auf sich zunehmen und zudem Ideen einzubringen.

Wer also zwischen vier und sechs Jahre alt ist und Lust hat, im Seelower Team mit zu kicken, der kommt einfach zu einem Schnuppertraining. Die Bamini-Kicker trainieren mittwochs oder freitags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem EWE-Platz in der Robert-Koch-Straße in Seelow. Um telefonische Absprache wird gebeten, die Kontaktdaten gibt es auf der Internetseite von Victoria Seelow.