Tickende Zeitbombe

Berlin (MOZ) In den Etats von Bund und Ländern ticken gewaltige Zeitbomben: die Beamtenpensionen. Alle Finanzminister wissen das, trauen sich nur nicht so recht an Einschnitte, weil sie einen großen Aufschrei der Beamten befürchten. Der Bund hat insbesondere mit den Altlasten von Bahn und Post zu kämpfen. Dieses Problem wird langfristig kleiner - ganz im Gegensatz zu dem der Länder, die zu Zeiten der Babyboomer viele neue Beamtenstellen geschaffen haben.