"Pfandpiraten" gewinnen Bandcontest

Oranienburg (MOZ) Bereits zum zweiten Mal haben das Netzwerk Courage und zahlreiche Unterstützer am Freitagabend einen Bandcontest veranstaltet. Auf der großen Bühne am Schlossplatz stellten sich drei Schülerbands wie hier die Drecksband den gespitzten Ohren der Jury. Mit ihren selbst geschriebenen Wettbewerbssongs begeisterten sie die Zuhörer, die zur Rock- und Rapmusik tanzten. Anschließend wurde die Bühne für weitere Bands aus der Region freigegeben. Der erste Platz ging an die "Pfandpiraten", die sich über ein Wochenende im Tonstudio freuen. Den zweiten Platz vergab die Jury an "Adnano MC". Auf Rang 3 landete die "Drecksband".