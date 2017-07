Woidke zeichnet Preisträger aus

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Potsdam (MOZ) Ministerpräsident Dietmar Woidke hat den Brandenburger Teilnehmern des diesjährigen Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" zum guten Abschneiden gratuliert. Er empfing die jungen Musikerinnen und Musiker heute gemeinsam mit Kulturministerin Martina Münch und Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher in der Potsdamer Staatskanzlei. Dabei sagte Woidke: "Trotz der starken Konkurrenz haben die Solisten und Ensembles bei der Preisvergabe regelrecht abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch zu Preisen und Teilnahme, denn bereits die Zulassung zu den Wettbewerben ist ein Beleg für überragendes Können."

Auch die zwölf Bundespreisträger aus dem Havelland waren mit dabei. Der Sonderpreis in Höhe von 500 Euro wurde an das Blechbläserquintett mit Valentin Fischer, Samuel Grau, Philipp Schad, Ludwig Seyfarth und Jannik Schmidt überreicht. Geehrt wurden außerdem folgende Schüler der Musik- und Kunstschule Havelland: Die Sängerinnen Martina Freisinger und Ella Marie Kastner aus Falkensee, die Pianistin Alissa Miller aus Rathenow, die Blechbläser Thaddeus Brandt, Konrad Müller (Falkensee), Isolde Seyfarth (Börnicke) und Anne Hoffmann (Brieselang).

Das Land Brandenburg war in diesem Jahr mit 115 Jugendlichen beim Bundeswettbewerb in Paderborn vertreten. Brandenburgische Solisten und Ensembles erreichten dabei vier Erste, 18 Zweite und 19 Dritte Preise. Woidke: "Unverzichtbare Partner auf dem langen Weg der musikalischen Erziehung sind auch engagierte Lehrkräfte, die in den Musikschulen oder freiberuflich ihre Schülerinnen und Schüler begleiten, sowie die Eltern. Sie bringen tagtäglich Ermutigung, Zeit und große Unterstützung auf. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön."