Hilfe beim Start ins Leben

Berlin (MOZ) Der Name ist Programm: "Botschaft für Kinder" heißt das neue Bildungs- und Begegnungszentrum des SOS-Kinderdorfs in Moabit. In dem sechsstöckigen Neubau können sich Besucher nicht nur über die Arbeit des weltweiten Hilfsvereins informieren, sondern auch essen und übernachten.

Von Anfang an dabei: Jacqueline (19) gehörte zu den ersten Kindern, die vor zwölf Jahren in Moabit in das erste Berliner SOS-Kinderdorf zogen. Am Freitag durfte die Auszubildende das neue Begegnungszentrum an der Lehrter Straße mit eröffnen.

Am Berliner Hauptbahnhof sprießen die Hotels derzeit nur so aus dem Boden. Das neue sechsstöckige Gebäude an der Lehrter Straße hebt sich mit seiner Fassade aus Glas, Holz und Sonnensegeln nicht nur durch sein Äußeres ab. Die 28 Zimmer in den oberen Etagen sind mit handgemachten Möbeln, Kissen und Decken aus der SOS-Dorfgemeinschaft Bockum eingerichtet. Im Foyer mit grünen Sofas können Besucher sich auf großen Touch-Screens und bewegbaren Ausstellungstafeln über die Arbeit der SOS-Kinderdörfer informieren.

Nebenan im gläsernen Restaurant bereiten Köche gegarten Schweinebauch und Quinoa-Salat vor. 40 Prozent der Mitarbeiter, die Küche, Rezeption und die Bar mit Terrasse im 5. Stock bewirtschaften, haben körperliche oder geistige Einschränkungen.

Aber auch junge Menschen, die aufgrund von Sprachschwierigkeiten oder einer mangelhaften Schulbildung schwer auf dem ersten Arbeitsmarkt andocken, können sich auf den mittleren Etagen unter anderem zu Bürokaufleuten ausbilden lassen. Neben den Schulungsräumen steht ein Kinderspielzimmer bereit, in dem alleinerziehende Lehrlinge ihren Nachwuchs betreuen lassen können, wenn in der Kita mal wieder gestreikt wird.

Im neuen Tagungssaal sollen künftig nicht nur Hotelgäste ihre Treffen abhalten können, sondern auch soziale Organisationen und Politiker mit der Öffentlichkeit über die Lebensbedingungen von Kindern diskutieren. "Rund 170 000 leben in Berlin in Hartz IV-Familien, das sind 33 Prozent", sagt der Regierende Bürgermeister Michael Müller, der am Freitag persönlich zur Eröffnung gekommen ist. Schlechtere Bildungschancen seien häufig die Folge. "Die Botschaft der Kinder" sei deshalb auch eine Botschaft, allen Kindern gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, betonte Müller.

Der Standort Moabit ist bewusst gewählt. In dem Stadtteil eröffnete der Hilfsverein vor zwölf Jahren sein erstes innerstädtisches Kinderdorf. Jacqueline (19) gehörte damals zu den ersten Bewohnern. Ihre Mutter war mit der Betreuung von ihr und ihren beiden jüngeren Geschwistern so überfordert, dass das Jugendamt eine Alternative suchte. Jacqueline war erst fünf Jahre alt, als alle drei aus Oranienburg zu ihrer Kinderdorfmutter in eine Altbauwohnung nach Moabit zogen. "Ich habe mich bei ihr damals sofort wohlgefühlt. Sie hat mir die Liebe und Geborgenheit gegeben, die ich brauchte", berichtet die junge Frau, die gerade eine Ausbildung zur Sozialassistentin gemacht hat.

Jacqueline will sich zur Heilerzieherpflegerin weiterqualifizieren. Erst vor kurzem hat sie eine eigene Wohnung in Biesdorf bezogen. Unter den SOS-Betreuern gilt das freundliche Mädchen mit den roten Haaren als aktive junge Frau, die mitten im Leben steht und gerne anpackt. "Wenn man sieht, wie sich die Kinder entwickeln, ist das schon sehr beglückend und macht uns stolz", erklärt Kirsten Spiewack, die das Kinderdorf in der nahen Waldstraße leitet. In der neuen Botschaft will sie nicht nur über Kinder, sondern mit den Kindern sprechen. Das Haus soll eine Brückenfunktion einnehmen: Zwischen politischen Vorgaben und gelebter Praxis.