Digitale Werbewelt

"Wir leben davon, dass wir kreativ sein können", wirbt Walls Geschäftsführer Patrick Möller für die Innovationskraft des Unternehmens. Mit 250 Arbeitsplätzen in der Veltener Produktion und nochmal so vielen in der Berliner Verwaltung sowie im Außendienst gehört Wall zum soliden Mittelstand. Und was Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) noch besser gefallen dürfte: In Velten wird nicht nur produziert. "Hier entwickeln wir die Software, hier wird konstruiert, hier wird produziert", sagt der Wall-Chef.

Mit Plakaten an Bushaltestellen hatte alles angefangen. Die Produktpalette ist längst viel breiter geworden und bietet Hightech - so viel es der Kunde wünscht. So ist zum Beispiel jedes Berliner WC mit einer Software ausgestattet, die es einem Mitarbeiter in Velten erlaubt, die Funktionsfähigkeit jeder Toilette zu verfolgen. Auch mit den LED-Panels - den großen Werbetafeln an den Ausfallstraßen - funktioniert das. Die melden sogar, wenn die Temperatur für die empfindsame Technik zu hoch ist.

Eines der Wallschen Zauberworte der schon sehr nahen Zukunft nennt sich digitale Säule. Die wurden erst an drei Orten in der Welt entwickelt: in Paris, Singapur - und Velten. Gerade werden solche Allround-Säulen, die über Fahrpläne und Kulturereignisse ebenso informieren wie sie zahllose Apps bereithalten, für die speziellen Wünsche von San Francisco entworfen.

Ein neues Projekt, von dem man sich bei Wall viel verspricht, ist der digitale Screen. Der wie ein zu groß geratenes Tablet wirkende Bildschirm existiert schon als Prototyp und kann zum Beispiel als interaktive Info-Tafel in Verkehrsmitteln dienen. Die Berliner BVG habe schon Interesse bekundet, hieß es. Das Besonderem: "Der digitale Bildschirm kommt ohne Strom aus. Ihm reicht das Licht, das aus der Umgebung einfällt. Minister Gerber zeigte sich sichtlich beeindruckt: "Hut ab! Und ein Glück, dass das alles hier in Velten stattfindet."

Ähnlich äußerte sich der Politiker zuvor beim Familienbetrieb Koerber + Koerber in Birkenwerder (Oberhavel). Junior-Chef Benjamin Koerber zeigte, dass ein digitalisierter Maschinenpark wichtig für die hohen Qualitätsansprüche der Präzisionsmechanik ist. Das Unternehmen stellt unter anderem Stahl-Bauteile her, die auf Tausendstel Millimeter genau sein müssen.