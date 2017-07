Dekra soll den Lausitzring übernehmen

artikel-ansicht/dg/0/

Klettwitz (MOZ) Die Zukunft des Lausitzringes hat in den 17 Jahren seines Bestehens immer wieder mal auf der Kippe gestanden. In zweijähriger Bauzeit von 1998 bis 2000 für 158 Millionen Euro, davon 123 Millionen Steuergelder vom Land Brandenburg, in den märkischen Sand gesetzt, hat die Rennstrecke diverse Höhen und Tiefen mit einigen Betreiberwechseln erlebt.

Zur feierlichen Eröffnung am 20. August 2000 strömten 110 000 Besucher auf die Anlage, die im stillgelegten Braunkohlentagebau von Meuro errichtet wurde. Die Hoffnungen, das einmal auch die Königsklasse des Motorsports, die Formel 1, in der Lausitz gastieren könnte, waren groß - erfüllten sich bis heute allerdings nicht. Und obwohl 2001 sogar die amerikanische CART-Serie auf dem Lausitzring gastierte und erneut rund 100 000 Motorsportfans anzog, musste die Eigner- und Betreibergesellschaft bestehend aus der IBG, einer Tochtergesellschaft der Bankgesellschaft Berlin, der Dekra und dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz schon ein Jahr später Insolvenz anmelden. Mit der Neugründung der EuroSpeedway Lausitz Betriebs GmbH konnte das Schlimmste abgewendet werden.

Ruhe zog damit allerdings nicht ein. Im ersten Quartal 2007 wurde erneut eine europaweite Ausschreibung für den Verkauf und den Betrieb der Rennstrecke eröffnet. Nach einem Jahr Ausschreibungs- und Verhandlungsverfahren erhielt die "Bietergemeinschaft alpha-Technik" den Zuschlag. Am 1. Januar 2009 übernahm dann die EuroSpeedway Verwaltungs GmbH unter der Leitung des kürzlich gestorbenen Geschäftsführers Bert Poensgen die Regie auf der Anlage.

Nun steht möglicherweise ein erneuter Wechsel bevor. Über die Gründe kann vorerst nur spekuliert werden. Aber Tatsache ist: Nach 17 Jahren ist der Lausitzring in die Jahre gekommen. Es sind Investitionen nötig, die in die Millionen gehen. In erster Linie bedarf die ruppige, 4,5 Kilometer lange Grand-Prix-Strecke dringend einer Frischzellenkur, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Kritik über den schlechten Zustand des Fahrbahnbelages gab.

"Das ist für uns ein ganz heißes Thema", hatte Geschäftsführer Josef Meier im Frühjahr bei der Saison-Eröffnungspressekonferenz im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigt und für Ende 2017, Anfang 2018 angekündigt, "die Rennstrecke komplett neu zu asphaltieren und auch einige Abschnitte und Kurven umzubauen, um die Piste zukunftsfähig zu machen". Allerdings fehlten den Betreibern von den dafür veranschlagten 10 Millionen rund 6 Millionen Euro.

Das könnte der Grund sein, warum jetzt die Dekra den Lausitzring übernehmen soll. Was auch Sinn machen würde, denn die Prüfgesellschaft betreibt in unmittelbarer Nachbarschaft seit 2003 ein Testcenter mit einer angeschlossenen Teststrecke und kennt sich in Sachen Motorsport bestens aus.