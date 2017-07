Eine Saison zum Abhaken

artikel-ansicht/dg/0/

Wenn es ab 15 Uhr gegen den Regionalligisten Berliner AK 07 geht, könnten schon drei, vier Neuzugänge in der Startelf dabei sein. Wer von den neuen Spielern zum Einsatz kommt und auf welchen Positionen, hat Trainer Frank Rohde aber noch für sich behalten. Es wird auf jeden Fall eine interessante erste Standortbestimmung für seine Spieler gegen den spielstarken Regionalligisten werden.

Definitiv sind einige Abgänge zu ersetzen. Raif Yaman (zu Union Klosterfelde), Kim Schwager, Metin Oguz, Hiroki Onoda und Yusaku Wasaki (alle mit unbekanntem Ziel) gehören dazu. Anderseits sind die sportlichen Biografien der derzeitigen Neuzugänge auch sehr interessant. So kommen Soheil Gouhari (24) fürs offensive Mittelfeld vom Regionalligisten VfB Germania Halberstadt und Stürmer Gerischer Valentim (25) vom FC Pommern Greifswald aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Beide könnten die neue Sturm-Spitze werden. Vom BSV Al-Dersimspor aus der Berlin-Liga stieß Torwart Florian Peka (24) zum Rohde-Team. Das Mittelfeld wird ab sofort der erfahrene Lars Schöffel (25) vom vorjährigen Brandenburgliga-Absteiger RSV Eintracht 1949 verstärken. Mit Dennis Aerts (24) vom Liga-Konkurrenten Union Klosterfelde hat zudem ein Defensivspieler bei den Preussen angedockt. Es sind alles junge, aber schon gestandene Spieler mit viel Erfahrung in den Spielklassen von Verbandsliga bis Regionalliga.

Das vergangene Spieljahr war für Preussen Eberswalde alles andere als leicht. Durch den Aufstieg der beiden Niederbarnimer Teams Einheit Bernau und Union Klosterfelde, die sich in ihrem ersten Brandenburgliga-Jahr äußerst achtbar schlugen, war der Druck auf die Westender zusätzlich gestiegen.

Zwar drückte Trainer Frank Rohde vorausahnend früh auf die Euphorie-Bremse, das spielerische Potential in seinem Team schien aber vorhanden zu sein, einen guten einstelligen Platz in der Liga zu erreichen. Am Ende kam alles ganz anders. Zum zweiten Mal seit dem Oberligaabstieg 2007 landeten die Eberswalder auf den zehnten Rang, mit 35 Punkten und 39:49 Toren nach 30 Spielen (zehn Siege/fünf Unentschieden/15 Niederlagen).

Es war für Trainer Frank Rohde und sein Team eine harte Saison. Bis zum drittletzten Spieltag ging der Blick der Preussen in der Tabelle meist nach unten, bevor der Heimsieg gegen den FC Eisenhüttenstadt (2:0) die Erlösung brachte.

Auf die Elf von Trainer Rohde wartete gleich zum Saisonauftakt eine Hammer-Aufgabe. Das erste Spiel beim schon damaligen Geheimfavoriten auf die Meisterschaft und einem Aufstieg in die Oberliga, dem VfB Krieschow, wurde zu einer echten Standortbestimmung für die Barnimer, die mit 0:3 unterlagen. Die Eberswalder scheiterten an ihrer Chancenverwertung und individuellen Fehlern in der Defensive. Dies sollte sich in den folgenden Spielen, besonders im eigenen Westendstadion, fortsetzen. Die kommenden vier Heimspiele wurden allesamt gegen keine übermächtigen Teams verloren.

Zwar zeigten die Rohde-Schützlinge in den Auswärtspartien beim Oranienburger FCE (3:4) und in Neuruppin (2:2), dass mehr Potential in der Elf steckt als ein Platz in den Abstiegsrängen. Bis zum elften Spieltag war Eberswalde neun Mal Tabellenschlusslicht. Denn nach zwei Siegen (in Guben 1:0 und gegen Waltersdorf 2:1) keimte Hoffnung auf Besserung auf. Doch dem 0:3 beim Aufsteiger Klosterfelde und einem 0:3 im Westendstadion gegen TuS Sachsenhausen folgte die Ernüchterung. Bei den Preussen behielt man aber die Ruhe, ließ Trainer und Spieler die richtigen Schlussfolgerungen aus der brenzligen Situation ziehen. Mit Erfolg. Es folgten bis zur Winterpause drei Siege und das vorgezogene 2:2-Unentschieden gegen Ludwigsfelde. Eberswalde beendete die Hinrunde auf Rang elf, was auf eine bessere zweite Halbserie hoffen ließ.

Die Rückrunde, für die man sich so viel vorgenommen hatte, war jedoch überschattet von der schweren Verletzung von Leistungsträger Kim Schwager, die er sich im Bürgermeister-Hallen-Turnier Ende Dezember zugezogen hatte. Zudem fiel Eric Mba völlig unerwartet aus. Ein Lichtblick war aber die Rückkehr von Raif Windiks, der nun den Namen seines Vaters, Yaman, trug, in die Sturmspitze. Er fehlte die gesamte Hinrunde. In den folgenden 13 Einsätzen erzielte der 20-jährige Stürmer noch vier Treffer. Allerdings verlässt Raif Yaman sein Preussen-Team, hat ein lukratives Angebot vom Ligakonkurrenten Union Klosterfelde angenommen.

Der 1:0-Auswärtssieg in Falkensee läutete in der Rückrunde eine Wechsel-Phase von Sieg und Niederlage ein. Die Konsequenz: Eberswalde konnte sich nicht entscheidend ins neutrale Mittelfeld absetzen. Drei Niederlagen in Folge ließen nochmals die Sorgen bei den Preussen wachsen. Doch der 2:0-Heimsieg gegen Hütte schuf im Westendstadion einen versöhnlichen Abschluss fürs Team und die Fans.

Das 2:2 beim Tabellendritten Ludwigsfelder FC, die durch die Punkteteilung die Vize-Meisterschaft verpassten, war ein weiterer Beweis dafür, dass im Rohde-Team mehr spielerisches Potential enthalten ist, als der zehnte Rang der Saison am Ende aussagt.

Eins haben die Eberswalder aber gezeigt: die gute Mischung aus erfahrenen Leistungsträgern und jungen, nachstrebenden Spielern. Dies ist ein Hoffnungsträger für die bald mit dem Heimspiel-Derby gegen Union Klosterfelde startende neue Saison.

Insgesamt kamen bei Preussen 28 Spieler über die Saison zum Einsatz. Die erfolgreichsten Torjäger der Preussen waren Chinonso Solomon Okoro mit elf Toren in 18 Spielen, Steven Zimmermann (6/25), Kim Schwager (5/18), Christian Schlegel (4/20) und Raif Yaman (4/13).

Die Zuschauer-Resonanz im Westendstadion war dem Tabellenstand entsprechend nicht besonders berauschend. Der Zuschauer-Durchschnitt liegt zwar rechnerisch bei rund 150 pro Spiel, hat aber kaum Ausschläge nach oben. Nur gegen Union Klosterfelde, als über 300 Fans beider Teams das Spiel begleiteten, war eine ansprechende Kulisse in Eberswalde zu erleben.