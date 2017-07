Schwedter "Eingang" gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Die Straßenerneuerung unter Vollsperrung trifft eine der Einflugschneisen von Schwedt. Wer ins Zentrum der Stadt, zu den Uckermärkischen Bühnen oder zur Grenze will, steuert gewohntermaßen im Kreisverkehr am Ortseingang in die alte Kastanienallee. In der Gegenrichtung führt die 1828 gebaute Fernverkehrsstraße von Stettin nach Berlin Richtung Angermünde oder Berlin aus der Stadt hinaus. Das ist am Montag tabu. Dreieinhalb Monate bleibt die Achse gesperrt. Der Stadtverkehr wird davon zwar sicher nicht zusammenbrechen, aber auch nicht mehr so flüssig wie bisher ablaufen.

Es gibt mit der Auguststraße eine kurze Umleitung und über die Teichmann-, Seelenbinderstraße und Lindenallee auch eine leistungsfähige große Umfahrung. Das wird sich nach dem ersten Tagen ändern, an denen erfahrungsgemäß immer noch ein gewisser Teil der Fahrer erst einmal doch probiert, an der Sperrung irgendwie vorbeizukommen, statt einfach der Umleitungsausschilderung zu folgen. Bedenken müssen die Schwedter, dass die neue Auffahrt zum Asklepios Klinikum eine Sackgasse wird, die nur zur Auguststraße offen bleibt. Deshalb hält auch der Bus der Stadtlinie nicht mehr vor dem Haupteingang, sondern an einer Behelfshaltestelle auf der Auguststraße.

Sorge hat man im Rathaus, dass sich Lkw nicht an die Sackgassen-Schilder halten und dann die Berliner Allee vor dem Norma-Markt oder die enge Berliner Straße blockieren - in beiden Bereichen ist das Wenden ein Problem. Zum Glück ist die Allee für den Schwerlastverkehr ohnehin gesperrt, doch auch die vom Verbot ausgenommenen Liefer-Lkw könnten gewohnheitsmäßig die Wege nehmen, die sie immer fahren. Theoretisch könnte es auch in der Tabaksiedlung zu verstärktem Verkehr kommen, wenn Autofahrer über die Anliegerwege nach einem Schleichweg suchen.

Von einem Verkehrschaos oder Belagerungszustand für die Anwohner, wie sie vor ein paar Jahren bei der Umfahrung des gesperrten Kreisverkehrs über das Wohngebiet am Ortseingang eintrat, geht man aber nicht aus. Es gibt schlicht keine Verbindung, die an der gesperrten Kreuzung Berliner Allee/Marchlewskirng vorbeiführt.

Für den abgeschnittenen Bootsweg hat die Stadt mit der Baufirma eine geduldete Überfahrung abgestimmt und zudem zehn Parkplätze auf der stillgelegten Fahrspur im Marchlewskiring eingerichtet für Besucher der Arztpraxen, Pysiotherapie, Reisebüro und Blumenladen.