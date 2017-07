Erst Sanierung, dann Erweiterungsbau & Co.

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Während der Sommerferien werden die Sanierungsarbeiten an der Otto-Lilienthal-Grundschule in Wustermark aufgenommen. Darauf hat Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) hingewiesen. Einige Leistungen, die erbracht werden müssen, waren zuvor bereits erfolgreich ausgeschrieben worden.

Bald geht es also los. Das Mammutprojekt wird an Fahrt aufnehmen, denn es wird nicht nur saniert sondern in den kommenden Jahren zugleich die dringende Erweiterung von Hort und Grundschule Stück für Stück realisiert. Die Investition in die Bildungsinfrastruktur genießt laut Schreiber eine hohe Priorität.

Das gesamte Projekt, das die Erhöhung der Raumkapazitäten durch einen Erweiterungsbau genauso vorsieht wie den Bau einer Zwei-Feld-Sporthalle oder die Neugestaltung der Außenanlagen, kostet rund zehn plus x Millionen Euro. "Wir stemmen ein riesengroßes Paket", so der Verwaltungschef. Der Verwaltungschef geht davon aus, dass dafür womöglich Ende September Baubeginn sein wird und das Ziel, Ende 2018 fertig zu werden, realistisch sei.

Nun aber gilt es zunächst die kurzfristigen Pläne umzusetzen. Das heißt: So müssen etwa die Brandschutz-Auflagen angepasst werden. Und: Die Heizungsanlage wird umgebaut. Im Speziellen wird also die 20 Jahre alte Anlage weichen und durch eine neue ersetzt.

"Die Heizung wird hochmodern sein. Wir wollen ein Nahwärmenetz entstehen lassen und damit faktisch die Schule, den Erweiterungsbau, das Rathaus und die Bürgerbegegnungsstätte im Mühlenweg zentral versorgen", so Schreiber.

"Wir wollen damit dem Klimaschutz Rechnung tragen. Fördermittel von bis 200.000 Euro könnten fließen. Insgesamt rund 500.000 Euro sind für die neue Heizungsanlage im Haushalt enthalten.