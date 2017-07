Klandorfer erteilen Ausbau eine Absage

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588946/

Jürgen Peters ist erleichtert. "Ich bin froh, dass relativ deutlich entschieden wurde - in welche Richtung auch immer", sagt der Eberswalder Hochschulprofessor, der mit der Moderation des Entscheidungsprozesses betraut worden ist, am Freitag.

Insgesamt haben 72 der 78 angeschriebenen Anlieger ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. 48 von ihnen wünschen eine Instandhaltung der Klandorfer Dorfstraße - die Option, die für die Anwohner mit den geringsten Kosten verbunden ist. Die restlichen 24 Stimmen verteilen sich auf drei verschiedene Ausbau-Varianten.

Der von der Verwaltung für 2019 vorgesehene Ausbau der Straße ist bei einem Großteil der Anwohner auf Ablehnung gestoßen. Zum einen wegen der Kosten, zum anderen aber auch, weil sie dadurch das Dorfbild gefährdet sehen. Der Streit zieht sich bereits seit drei Jahren hin, er hat zur Gründung der Bürgerinitiative für den Erhalt der historischen Dorfstraße in Klandorf geführt und letzten Endes zum Einsatz von Peters als Moderator. Im Hinblick auf die Abstimmung und ein im Vorfeld erstelltes Gutachten erklärt er: "Die Gemeinde hat das sauber und gründlich vorbereitet."

Bereits am Mittwochabend in der Gemeindevertretersitzung hat Bürgermeister Uwe Schoknecht (Bündnis Schorfheide) das Ergebnis bekanntgegeben. Der Sprecher der Bürgerinitiative, Lutz Paproth, meldete sich seinerseits in der Einwohnerfragestunde zu Wort: "Wir haben jetzt die Voraussetzung, dauerhaft Frieden zu schließen in Klandorf", sagte er und fügte an: "Der war ja sehr bedroht."

In einer Pressemitteilung bedankt sich die Gruppe im Namen der Dorfbewohner bei Uwe Schoknecht für sein Bemühen, eine demokratische Entscheidung herbeizuführen und die Bürger am Entscheidungsprozess zu beteiligen. "Nun gilt es, das Votum des Dorfes in einem Gemeinderatsbeschluss zügig auf den Weg zu bringen, damit die dringend erwartete Entlastung bei der Straßenentwässerung und die notwendigen Reparaturen bald erfolgen können."

Bevor es soweit ist, steht am 20. September jedoch erst ein weiteres Treffen der Arbeitsgruppe um Jürgen Peters an. "Dabei soll eine Empfehlung an die Gemeindevertreter gegeben werden", erklärt er. Inwiefern diese sich am Ende an die Entscheidung der Klandorfer und die daraus folgende Empfehlung gebunden fühlen, ist allerdings eine andere Frage. "Ich gehe davon aus, dass es Gewicht hat", sagt Peters.

Dass der Weg zu einer Entscheidung noch lang sein könnte, daran hat in dieser Woche Klandorfs Ortsvorsteher Olaf Pieper erinnert. Grundsätzlich seien die Gemeindevertreter nicht an die Empfehlung der Arbeitsgruppe gebunden, schreibt er in einem Aushang im Dorf. "Sollten sie aber der Empfehlung folgen, würden sie gegen ihre eigene Satzung verstoßen, in der es heißt, dass die Verwaltung festlegt, OB eine Straße saniert wird und die Anlieger darüber mitentscheiden können, WIE ihre Straße ausgebaut werden soll." Die favorisierte Variante sei jedoch eine Instandsetzung und keine Sanierung, von daher entstehe dann ein Dilemma.

"Da müssen wir noch eine Lösung finden", erklärt Olaf Pieper am Freitag. Er betont auch, dass der Aushang seine persönliche Meinung widerspiegele und nicht mit dem Bündnis Schorfheide, dessen Mitglied er ist, abgesprochen sei.

So langwierig der Prozess der Entscheidungsfindung in Klandorf auch sein mag: Inzwischen hat er die Aufmerksamkeit des Brandenburger Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung erregt. Dort herrsche großes Interesse, nach Abschluss des Verfahrens einen Beitrag dazu zu veröffentlichen, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums.