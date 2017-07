Wasser wird weiter abgekocht

artikel-ansicht/dg/0/

Und Sabine Rakitin Bernau (MOZ) Auch an diesem Wochenende muss in Bernau das Trinkwasser vor dem Gebrauch abgekocht werden. Die Belastungen des Leitungswasser mit coliformen Keimen geht zwar kontinuierlich zurück, doch mit einer Aufhebung der Abkochanordnung ist frühestens am Mittwoch zu rechnen.

Seit fast zwei Wochen sind die Bernauer sowie die Einwohner der Blumberger Siedlung Elisenau angehalten, das Trinkwasser vor Gebrauch abzukochen.Doch nicht das ist es, was viele verärgert. Vielmehr werfen sie dem zuständigen Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow eine schlechte Informationspolitik vor. "Seit der ersten Mitteilung am 3. Juli warten meine Nachbarn und ich auf weitere Informationen", kritisiert ein Bernauer, der nahe des Stadtzentrums wohnt. So bleibe ihnen nichts anderes übrig, als jeden Morgen das Internet sowie die Zeitung nach neuen Erkenntnissen abzusuchen, sagt der Mann.

Ein zusätzlicher Streitpunkt betrifft die Zeit nach Ende der Kontamination des Trinkwassers. Am Donnerstag beklagten Axel Klatt und Detlef Maleuda vom Bündnis für Bernau (BfB) in einem Schreiben an den Verband, dass die Abkochanordnung "die Einwohner, Kitas, Schulen, Heime und andere weitreichend belastet". Ihr Vorschlag: Der WAV Panke/Finow soll "allen Betroffenen pauschal einen Betrag von zehn Euro und zusätzlich einen Betrag pro verbrauchter Trinkwassermenge erstatten. Großverbraucher könnten einen angemessen gestalteten Pauschalbetrag erhalten.

Noch am selben Tag erhielten Klatt und Maleuda eine Antwort auf ihren Vorstoß - von Sören-Ole Gemski, dem Vorstandsvorsitzenden des WAV Panke/Finow. Gemski teilte den Bündnis-Männern freundlich mit, der Vorstand habe am Mittwoch beschlossen, "dass nach Ende der Kontamination des Trinkwassers des WAV über eine angemessene Entschädigung der Betroffenen beraten und beschlossen wird".

Doch Daniel Nicodem, der hauptamtliche Verbandsvorsteher des Wasser- und Abwasserverbandes, kann die Debatte über mögliche Entschädigungen nicht nachvollziehen. Im Raum stehende Forderungen bezeichnete er am Freitag als "befremdlich". Die Debatte sei in seinen Augen eher eine "Phantomdiskussion", sagte Nicodem. Beispielsweise seien die durch das Abkochen entstandenen Stromkosten "überschaubar". Hinzu komme, dass das Wasser aus der Leitung Verbrauchern nicht in erster Linie als Trinkwasser diene. "Der überwiegende Teil wird für die Waschmaschine oder die Toilettenspülung verwendet", ist der Vorsteher überzeugt. Ohnehin bezweifle er, dass die entstandenen Schäden überhaupt beziffert werden könnten.

Eine zu entschädigende Pflichtverletzung würde nach derzeitigem Kenntnisstand ohnehin zu Lasten des Verursachers gehen, erläuterte Nicodem. Die bisherigen Laboruntersuchungen der Wasserproben deuteten immer noch darauf hin, dass das Rohrnetz von im Bereich Lindow eingesetzten Bauteilen verunreinigt wurde. "Wir sehen das Netz um Lindow als Hauptproblem, von dort strahlt es in andere Bereiche aus", so der Verbandsvorsteher. Durch Umschiebungen würden nun andere Netze von diesem sogenannten Problembereich abgetrennt.

Nachdem die Bauteile mittlerweile durch neue ersetzt worden seien, stehe am Montag nochmals die Beprobung des kompletten Netzes bevor. Mit "hoffentlich endgültigen Ergebnissen" rechnet Nicodem am Mittwoch.