Ein Plakat der CDU wirbt am 13.07.2017 in Born (Mecklenburg-Vorpommern) für die Sommertour der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). © dpa

Idyllischer hätte die Kulisse für den Auftakt der Sommertour der CDU-Chefin nicht sein können. Angela Merkel suchte sich den kleinen pittoresken Hafen im ostfriesischen Neuharlingersiel als Startpunkt aus. An den Kaimauern liegen Krabbenkutter mit großen Schleppnetzen, die "Blauen Jungs" aus Aurich singen Shantys. Urlaubsstimmung. "Einfach wohlfühlen" solle sich die Kanzlerin nach dem anstrengenden G20-Gipfel, so Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann.

Entspannter als bei dem von Krawallen überschatteten G20-Gipfel am vorigen Wochenende war es in Neuharlingersiel sicher. Die Ostfriesen gehören eher zum gemütlichen, aber sturmerprobten Menschenschlag - wie Fischer Dirk Sander. Der Kapitän und Chef des Verbandes der Deutschen Kutter- und Küstenfischerei hat Gelegenheit, der Kanzlerin kurz die Sorgen und Nöte der Fischer zu schildern. "Wir fürchten um unsere Fanggebiete", sagte er. Windparks und Naturschutzgebiete setzen den Fischern zu.

Der Bürgermeister des 1000-Einwohnerortes am Wattenmeer, Jürgen Peters, überreichte der Kanzlerin - wie schon bei ihrem ersten Besuch 2013 - "Thiele Silber" (Ostfriesentee) und "Kluntje" (Kandiszucker). Die Kanzlerin wünschte sich ein Fischbrötchen, das prompt auf die Bühne bekam. Peters ist fast schon 16 Jahre nebenamtlicher Bürgermeister in Neuharlingersiel. Sollte Merkel die Wahl im September gewinnen, wäre die Marke auch für sie zu erreichen.

Das will SPD-Herausforderer Martin Schulz verhindern, der sich ebenfalls in Norddeutschland aufhielt - und zwar in Hamburg, wo er am Donnerstag ins Schanzenviertel, dem Zentrum der G20-Ausschreitungen fuhr, und am Freitag den größten deutschen Airbus-Standort in Hamburg besuchte.

Merkel ließ es in Neuharlingersiel etwas gemächlicher angehen. Rund 2000 Zuhörer hatten sich laut Veranstalter vor der Bühne eingefunden. Bis 14.30 wechselten sich Sonne mit Wolken ab. Dann fing es an, in Strömen an zu regnen. "Dumme Sache", so die Kanzlerin. "Ich dachte, wir schaffen das bis 15.00 Uhr."

Die Touristen nahmen es gelassen, spannten die Regenschirme auf. Sie hatten den prominenten Besuch schon mit viel Applaus empfangen. Nur ein vereinzelter Buh-Ruf war zu hören. Die meisten klatschten auch während der Rede Merkels und zum Schluss gab's die Nationalhymne. "Ich wähle die CDU, dann kann ich doch auch die Kanzlerin sehen", freute sich eine Rentnerin aus Köln, die zwei Wochen Urlaub in Neuharlingersiel verbringt.

Um 15.00 Uhr entschwebte Merkel per Helikopter dann gen Norden, wo sie zunächst in Heiligenhafen (Schleswig-Holstein) eintraf. Als sie dort begleitet von einem ganzen Tross von Sicherheitskräften erschien, brandete Applaus auf. Unter den Zuschauern war Ute Agatz aus Trittau bei Hamburg. Sie äußerte beim Eintreffen Merkels die Erwartung, dass sich die Kanzlerin auch zu den G 20-Krawallen äußern soll. "Sie soll sagen, wie mit den Krawallmachern weiter verfahren werden soll."

Bei der dritten Wahlkampf-Station des Tages in Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) war Merkels Stimme hörbar angegriffen. Dennoch absolvierte sie nach CDU-Angaben vor rund 2000 Zuhörern in einer guten halben Stunde ihr Programm. Dabei ging es hauptsächlich um Wirtschafts-, Steuer- und Bildungspolitik. Die Kanzlerin betonte, dass in einer von ihr geführten neuen Regierung niemand befürchten müsse, höhere Steuern zahlen zu müssen. Vielmehr würden Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen entlastet. Am Samstag wird Merkel in Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst erwartet.