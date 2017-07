Polizeibericht Eberswalde vom 14.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow. Nach einer Attacke auf einen Lastwagen am Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer und der Beifahrer des Mercedes, der auf der Schönwalder Chaussee Richtung Schönow unterwegs war, hatten vor dem Abzweig Zepernicker Straße erst einen Knall gehört und dann eine Beschädigung der Frontscheibe bemerkt. Im Einmündungsbereich fanden die beiden Männer einen keulenartigen Gegenstand aus Holz. Den hatte nach ersten Erkenntnissen jemand aus einem entgegenkommenden dunklen Autoauf den Lkw geworfen. Werdas Geschehen beobachtet hat oder Hinweise auf den dunklen Pkw und seine Insassen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (Tel. 03338 3610) zu melden.

Diebe leerenAutomaten

Eberswalde. Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch an einer Tankstelle in der Angermünder Chaussee in Eberswalde erbeutet. Sie hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, die Staubsauger- und Selbstwaschautomaten aufgebrochen und geleert.

Junge bei Unfallleicht verletzt

Klosterfelde. Ein elfjähriger Junge ist Mittwochmittag in Klosterfelde, wo er mit dem Fahrrad unterwegs war, aus bisher unbekannter Ursache von einem Auto gestreift worden. Er war zuvor vom rechten Rand in die Mitte der Fahrbahn gefahren. Der Junge stürzte und erlitt leichte Verletzungen.