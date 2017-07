Polizeibericht Schwedt vom 14.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Gleich zwei Audis sind in Schwedt gestohlen worden. Der erste mit dem Kennzeichen UM-YI 215 verschwand zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr aus dem Julian-Marchlewski-Ring. Der zweite (Kennzeichen GI-WN 11) stand in der Auguststraße, wo er am Mittwoch zwischen 9.30 Und 16.30 Uhr gestohlen wurde.

Mercedes kollidiertmit Radfahrer

Schwedt. Bei einem Unfall in der Lomonossowstraße in Schwedt ist am Mittwochvormittag ein Radfahrer verletzt worden. Ein Mercedesfahrer, der aus dem Julian-Marchlewski-Ring eingebogen war, hatte wegen parkender Autos die linke Fahrspur genutzt, auf der ihm der Radler entgegenkam. Dieser stürzte durch die Kollision und zog sich Verletzungen an den Beinen zu. Rettungskräfte brachten ihn ins Klinikum.

VerunglücktesWendemanöver

Prenzlau. Gleich zweimal ist ein Mann Mittwochnacht beim Wenden mit seinem Skoda gegen einen in der Baustraße in Prenzlau parkenden Opel gestoßen. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol. Der Atemtest gelang zwar nicht, trotzdem musste der Fahrer seinen Führerschein erst einmal abgeben. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 500 Euro.

Mit 2,1 Promilleauf dem Fahrrad

Angermünde. Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Mittwochabend in Angermünde aus dem Verkehr gezogen. Der 36 Jahre alte Mann war kurz vor 18.30 Uhr in Schlangenlinien auf dem Gehweg in der Straße des Friedens unterwegs. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.