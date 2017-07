Polizeibericht Strausberg vom 14.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf. Als ein Anwohner der Bruchmühler Straße nach nur einer Stunde Abwesenheit am Mittwoch um 8.30 Uhr nach Hause kam, sah er zwei Männer über den Zaun zum Nachbargrundstück in Richtung S-Bahnhof Petershagen flüchten. An seinem Haus stand die Terrassentür offen. Offenbar hatten die Täter einen Laptop zum Mitnehmen bereitgestellt und wurden dann gestört. Nach erstem Überblick fehlte nichts. Der Schaden liegt bei ungefähr 200 Euro.

Verletztwurde niemand

Hoppegarten. In der Köpenicker Straße musste am Donnerstagmorgen ein Pkw Chevrolet an der Einmündung zur B 1 bremsen. Ein dahinter fahrender Audi fuhr auf den Chevrolet und verursachte einen Schaden von ungefähr 1000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Akkuschrauber und Radio gestohlen

Neuenhagen. Unbekannte brachen am Mittwoch durch ein Fenster in den Rohbau eines Einfamilienhauses ein und stahlen ein Radio und einen Akkuschrauber. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.