Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 14.07.2017

In Frankfurt, Groß Lindow, Briesen und Woltersdorf sind am Mittwoch gleich mehrere Betrugsversuche gescheitert. In allen Fällen hatten hochbetagte Senioren Anrufe von Unbekannten erhalten, die sich als Verwandte, Bekannte oder in einem Fall sogar als Amtsperson ausgaben, um hohe Geldsummen zu fordern. Alle Angerufenen beendeten die Telefongespräche und informierten die Polizei.

Wohnung aufgebrochen

An der Lindenstraße sind am Mittwoch in den späten Nachmittagsstunden Unbekannte in eine Wohnung an der Lindenstraße eingebrochen. Sie durchsuchten das Inventar. Angaben über gestohlene Gegenstände und den Gesamtschaden liegen noch nicht vor.

Der Blitzer steht heute unter anderem an der Kopernikusstraße in Richtung Nuhnenstraße.

Blitzer