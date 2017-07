Polizeibericht Neuruppin vom 14.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588957/

Rheinsberg (RA) Ihren Streit haben zwei Bewohner der Rheinsberger Toftlundstraße am Mittwochabend auf offener Straße ausgetragen. Die beiden, die in gegenüberstehenden Häusern leben, griffen sich laut Polizeiangaben zuerst verbal an und führten den Streit auch später, über die offenen Fenster hinaus, weiter. Schließlich holte der 15-jährige Beteiligte ein Küchenmesser und stach damit mehrfach gegen die Glasscheibe der Wohnungstür eines 20-Jährigen. Ruhe gab der Jüngere erst, als die Polizei gerufen wurde. Die Beamten nahmen Anzeigen auf, stellten das Messer sicher und unterbanden weitere Provokationen.