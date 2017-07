Polizeibericht Gransee vom 14.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg. In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Gaststätte an der Fürstenberger Bahnhofstraße einzudringen. Die Pächterin des Lokals hatte gegen 1.15 Uhr Geräusche wahrgenommen, konnte jedoch nichts feststellen. Erst am Morgen, wurde das beschädigte Fenster dann aufgefunden. Es konnten Spuren am Tatort gesichert werden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.