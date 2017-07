Polizeibericht Neuruppin vom 14.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ein Wachschutzmitarbeiter beobachte in der Nacht zum Donnerstag per Videoüberwachung, wie drei Männer an einem Autohaus an der Neuruppiner Martin-Ebell-Straße zum Abtransport bereitgelegte Kompletträder verluden. Er rief die Polizei, die die drei Männer im Alter von 22, 28 und 29 Jahren festnahm. Die Kripo ermittelt.

Vorfahrt missachtet – Unfall gebaut

Neuruppin (RA) Obwohl beide Autofahrer noch bremsten, stießen ein Mercedes und ein VW am frühen Mittwochnachmittag auf der Kreuzung August-Bebel-/Schinkelstraße in Neuruppin zusammen. Der 50-jährige Mercedes-Fahrer hatte die von rechts kommende vorfahrtberechtigte VW-Fahrerin übersehen. Verletzt wurde niemand.