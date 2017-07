artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (mhe) 157 Geflüchtete mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus lebten mit Stand 30. Juni in Zehdenick. Darüber informierte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) am Donnerstag, als er bei der Sitzung der Stadtverordneten aus dem Monatsbericht des Landkreises zitierte. Von diesen 157 Menschen leben noch 54 in der einst für mehr als 130 Personen geplanten, aber mittlerweile verkleinerten Gemeinschaftsunterkunft am Wesendorfer Weg, die übrigen in Wohnungen im Stadtgebiet.