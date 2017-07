Glienicke: Hälfte aller Straftaten 2016 aufgeklärt

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (hw) Wohnungseinbrüche, gestohlene Autos, ausgebaute Navigationsgeräte: Wer die Polizeiberichte liest, gewinnt öfter den Eindruck, Straftaten nähmen in Glienicke stetig zu. Das stimmt bedingt. Aber ein Schwerpunkt in der Kriminalitätsentwicklung sei Glienicke dennoch keineswegs, wie Hennigsdorfs Polizeiwachenleiter Stefan Boye betont. Er hat am Donnerstag im Hauptausschuss die Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt und sie mit den Vorjahren sowie anderen Kommunen verglichen.

Demnach ist die Zahl der von der Polizei aufgenommen Straftaten im ganzen Bereich der Polizeiinspektion im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um rund 500 angestiegen. 13 023 Straftaten wurden in diesem Bereich 2015 registriert, 2016 waren es 13 525 Fälle. Davon entfielen allerdings 2015 lediglich 441 auf Glienicke und 484 im Jahr 2016 (2014 waren es 521).

160 Quadratkilometer Fläche haben Hennigsdorfs Wachenleiter und sein Einsatzkräfte-Team zu bearbeiten, etwa 100 000 Menschen, knapp die Hälfte der Bevölkerung von Oberhavel. Damit ist das Hennigsdorfer eines der großen Reviere im Bereich, und das dicht besiedelte Glienicke Teil davon.

"Auffälligkeiten gibt es in Glienicke nicht", erläuterte Stefan Boye die Zahlen. Straftäter wüssten im Grunde, dass es "in Glienicke was zu holen" gebe. Die Zahl der Diebstähle sei mit 200 im Vergleich mit anderen etwas höher, bewege sich aber dennoch auf niedrigem Niveau. Die Diebstähle wurden näher spezifiziert. Es gab 35 Einbrüche in Wohnungen und Häuser, wovon allerdings nur einer aufgeklärt werden konnte. In Büros drangen Täter in 6 Fällen ein. 10 Autos wurden gestohlen. Sogenannter besonders schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeugen wie ausgebaute Navigationsgeräte oder Airbags kam vergangenes Jahr 53-mal vor.

Die Polizei verfolgte 10 Straftaten im Zusammenhang mit der sexuellen Selbstbestimmung und 42 Gewalttaten. Der Mord vom vergangenen Jahr fehlt noch in der Statistik, weil diese anhand von abgeschlossenen Fällen erstellt wird. Vergleichsweise oft wurden Glienicker beleidigt oder Sachsen beschädigt: insgesamt 187-Mal, wobei in Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene unterschieden wird.

Etwa die Hälfte aller Straftaten wird aufgeklärt, was sich entsprechend später in der Statistik zeigt. In Glienicke lag die Aufklärungsquote im vergangenen Jahr bei 43,6 Prozent. Viele interessiere die "Zusammensetzung" der Tatverdächtigen, so Boye: Unter den ermittelten Tatverdächtigen waren 162 Deutsche und 20 Verdächtige anderer Nationalitäten sowie 5 Asylbewerber.

Wichtig sei, dass die Polizeibeamten auf der Straße anzutreffen seien, meinte Bürgermeister Dr. Hans Günther Oberlack. Dies sei im Übrigen durchaus der Fall, ergänzte auch Uwe Klein (SPD) seinen Eindruck. Bedauert wurde dennoch, dass von den zwei Revierpolizisten, die Glienicke eigentlich hat, dennoch nur einer im Dienst sei.

Die Lage an der Skateranlage sei für die Statistik auch analysiert worden, so Stefan Boye. "Die Anlage selbst hat keine Adresse, deshalb haben wir vier Straßen drumherum ausgewertet." Auffälligkeiten gebe es aber auch dort nicht, ein "Brennpunkt" sei die Anlage für die Polizei lediglich insofern, als sich dort eben viele Jugendliche aufhielten.

In den vergangenen Monaten hatten sich Hinweise darauf gemehrt, dass in der Umgebung der Skateranlage mit Drogen gedealt wird. Vor einigen Wochen wurden mit Unterstützung des Ordnungsamtes zudem Jugendschutzkontrollen unternommen. Eine Person sei mit Betäubungsmitteln für den Eigenkonsum angetroffen worden, so Boye. Dass Jugendliche unter 18 Jahren in der Öffentlichkeit nicht rauchen dürfen, wüssten diese selbst oft gar nicht und würden darauf hingewiesen.

Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, aber auch mit den Schul- und Jugendsozialarbeitern der Gemeinde funktioniere gut, sagte Stefan Boye. Natürlich seien die Sozialarbeiter "ihren" Jugendlichen verpflichtet und gäben keine datenschutzrelevanten Angaben weiter. Er rät auch allen Bürgern dazu, lieber einmal mehr "110" zu wählen, als einmal zu wenig.