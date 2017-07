"Ein ruhiger, sympathischer Jahrgang"

artikel-ansicht/dg/0/

Goyatz (MOZ) 63 Schüler haben an der Ludwig-Leichhardt-Oberschule in Goyatz ihre Schulabschlüsse abgelegt. Am Freitag wurden in der Mehrzweckhalle die Zeugnisse ausgegeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588962/

Geschafft: Laut Schulleiter Dieter Klaue haben alle 63 Absolventen der Ludwig-Leichhardt-Oberschule Goyatz bereits einen Ausbildungsplatz fest oder in Aussicht, beziehungsweise gehen anschließend auf ein Oberstufenzentrum.

Geschafft: Laut Schulleiter Dieter Klaue haben alle 63 Absolventen der Ludwig-Leichhardt-Oberschule Goyatz bereits einen Ausbildungsplatz fest oder in Aussicht, beziehungsweise gehen anschließend auf ein Oberstufenzentrum. © MOZ/Jörn Tornow

Von den 63 Schüler haben 18 die Berechtigung erhalten, das Abitur an einem Oberstufenzentrum in Angriff zu nehmen, das ist beinahe jeder dritte des Jahrgangs. 14 Schüler haben die Fachoberschulreife erworben. 25 Schüler die erweiterte Berufsbildungsreife geschafft. Fünf Schüler haben den Abschluss der Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Lernen in der Tasche, ein Schüler erwarb die einfache Berufsbildungsreife.

Den besten Notendurchschnitt erzielte Manja Kubiczek-Barwar mit 1,4. Gina Schröder kam auf 1,6. Anne-Luisa Roske und Livia Anna-Marie Welzel dürfen auf ihren 1,7er Notendurchschnitt stolz sein.

Laut Schulleiter Dieter Klaue haben alle 63 Absolventen bereits einen Ausbildungsplatz fest oder in Aussicht, beziehungsweise gehen anschließend auf ein Oberstufenzentrum. "Es gibt an unserer Schule eine gute Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit." Deren Mitarbeiterin Antje Schötz ist regelmäßig an der Schule zu Gast, um sich um den Berufseinstieg der Absolventen zu kümmern.

Die letzte Schulwoche war eine Mottowoche. Die Schüler erschienen verkleidet zu Themen, wie "Kindheitsträume" und "Wer hat an der Uhr gedreht". "Diese Aktion war nur positiv, für die Mitschüler und Lehrer angenehm", lobt Klaue seine Absolventen. Bei dem Jahrgang habe es sich um einen ruhigen, sympathischen gehandelt. Im Rahmen der INISEK-Initiative hätten viele Schüler des Jahrgangs den Schulhof mitgestaltet. So wurde zum Beispiel eine Sitzgruppe gebaut.

Zu den Absolventen zählen Fabian Kettlitz und Julius Degen, die mehrere Jahre lang in der Schülerband mitgewirkt haben. Victoria Seifert unterstützte mehrere Jahre lang die Gedenkveranstaltungen am KZ-Mahnmal Lieberose. Die Absolventinnen Gina Schröder, Livia Anna-Marie Welzel und Leoni Würke haben sich bei der Organisation der Leichhardt-Läufe, die seit zehn Jahren durchgeführt werden, engagiert.

Für Dieter Klaue ist es der letzte Jahrgang, den er als Schulleiter verabschiedet. Denn im Laufe des kommenden Jahres geht der Lieberoser in den Ruhestand. Er hat die Goyatzer Schule seit 1995 geleitet. "Es ist eine Abfolge letzter Ereignisse", so der Schulleiter. Dennoch gebe es bis zu seinem Abgang viel für ihn zu tun. Denn im Frühjahr steht die turnusmäßig alle fünf Jahre stattfindende Schulvisitation auf der Agenda. "Natürlich möchte ich meine Schule mit einem guten Ergebnis übergeben."