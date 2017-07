"Ich bin heute mal der Briefträger"

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Freitagmorgen war selbst der Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Eisenhüttenstadt ein wenig aufgeregt. Denn in der Schule hatte sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke angekündigt. Der nahm sich erstaunlich viel Zeit im Gespräch mit den Schülern. Und die hatten ein großes Anliegen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588963/

Nahm sich viel Zeit: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat am Freitag das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt besucht und sich unter anderem mit Hanna Radt (M.) und Tara Bensch (r.) über deren Berufswünsche unterhalten.

"Sie sind die, auf die es ankommt", sagt der Ministerpräsident in der Schulbibliothek zu 15 Schülern aus den neunten, zehnten und elften Klassenstufen. "Experten" nennt Dietmar Woidke sie. Denn mit ihnen will er an diesem Tag bei seiner "Zukunftstour" unter dem Motto "Nachwuchs gesucht" reden - so wie er das auch schon in anderen Schulen des Landes getan hat. Denn "wir haben zwei Probleme", betont er: "Erstens sucht die Wirtschaft in der Region händeringend Fachkräfte." Und zweitens gebe es sowohl in der dualen Ausbildung als auch im Studium zu viele Abbrecher. "Das wird man nie ganz vermeiden können, aber es zeigt, dass wir bei der Information, die Sie bekommen, besser werden müssen, damit Sie eine Entscheidung treffen können." Und dann hört er den Absolventen von morgen lieber zu, als sie erzählen, was sie für Berufswünsche haben und wo es vielleicht noch hakt.

Hanna aus der elften Klasse beispielsweise erzählt ihm, dass sie Kunst und Pädagogik gern verbinden würde, dass sie schon Praktika im Kleist Forum gemacht habe und auf einer Schule in Estland war. "Donnerwetter", entfleucht es dem Brandenburg-Chef da. "Das freut mich, dass ich da gleich etwas von Pädagogik höre. Wir suchen ja auch Fachkräfte im Lehrerbereich." Und Hanna ist nicht die Einzige in der Runde, die sich vorstellen könnte, Lehrer zu werden. Andere liebäugeln mit Nautik, Psychologie, Medizin oder sogar Luft- und Raumfahrttechnik. "Das ist eine super Branche", zeigt sich Woidke beeindruckt. Da habe sich in den vergangenen Jahren viel getan. Und es gebe sogar Gespräche mit Unternehmen, die sich in Brandenburg ansiedeln wollen.

Auch für die, die noch keine genauen Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft haben, zeigt der Minister Verständnis. Sie sollten lieber einmal länger überlegen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Schließlich gebe es so viele Möglichkeiten, allein etwa 17 000 Studienfächer und dazu mehrere Hunderte Ausbildungsberufe. "Die Chancen sind groß, dass Sie sich Ihre Träume erfüllen können", sagt er. Und möglicherweise kann er sogar helfen, jedenfalls bot er das in einem Fall konkret an. Als Thoralf Kosian aus der 10. Klasse ihm erzählt, dass er gern ein Praktikum bei der Polizei gemacht hätte, so wie einst seine Schwester. Dass das aber 2015 nicht geklappt habe, meint Dietmar Woidke: "Wenn wir da helfen sollen, das machen wir sehr gern."

Geholfen wird den Jugendlichen bezüglich der Berufswahl aber auch im Gymnasium. In der 9. Klasse steht ein Betriebspraktikum an, ab der 10. Klasse werden Hochschulen der Region vorgestellt und auch die Agentur für Arbeit wird mit an Bord geholt und dann werde das Ganze Jahr für Jahr immer spezieller, erklärt Schulleiter Roland Görlitz und nennt als Partner bei der Berufsvorbereitung unter anderem ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg und die Stadt mit ihrer "Woche der beruflichen Chancen".

Doch den Schülern brennt an diesem Tag noch etwas ganz anderes unter den Nägeln, vor allem den jetzigen Neuntklässlern. Dabei geht es auch um ihre Zukunft. Sie möchten gern, dass die jüngst beschlossene Reform des Leistungskurssystems für die Abiturstufe in Brandenburg auch schon für sie gilt. Und dafür kämpfen sie, haben sogar Unterschriften gesammelt, die nun Bildungsminister Günter Baaske bekommen soll.

Momentan sieht es so aus, als wären sie die Letzten, die sich im kommenden Jahr noch für fünf Leistungskurse entscheiden sollen. Alle nach ihnen hätten wieder das Zweier-Leistungskurssystem, das es schon mal gab und das auch in Berlin gilt. "Wieso können wir nicht der erste Jahrgang mit zwei Leistungskursen sein?", fragt Friederike Tietz und reicht Woidke den Umschlag mit den Unterschriften herüber. "Ich bin heute gern mal der Briefträger", sagt der. Er nehme das Anliegen mit und man werde darüber reden, verspricht er. Aber er könne nicht sagen, ob das letztlich funktioniere, das alles ein Jahr vorzuziehen.