Erfolgreiche erste Saison in der Nachwuchs-Oberliga

Als Vizemeister der Kreisliga im Spielbezirk D im Jahr 2016 wollten sich die Grünheider nun in der Brandenburger Oberliga beweisen. Dass dort gleich der vierte Tabellenplatz herausspringen würde, war nicht absehbar. Trainiert wurde das Team von Dennis Sutterer mit Unterstützung von Susanne Warnst. Als Betreuer stand zusätzlich Thorsten Scheerer der Mannschaft zur Seite. Die Saison begann für die Mannschaft anders als in den Jahren zuvor schon zwei Monate vor dem eigentlichen Punktspielstart mit dem ersten Training.

Im ersten Monat lag der Schwerpunkt auf Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. Komplette Einheiten fanden ohne den Ball statt. Am ersten August-Wochenende absolvierte das Team dann ein Trainingslager in der heimischen Löcknitzhalle - auch um die Jungs nach den anstrengenden Auftaktwochen wieder an den Umgang mit dem Ball zu gewöhnen.

In den Wochen vor der ersten Begegnung wurde dann viel im spielerischen Bereich gearbeitet, um sich auf die erste Oberliga-Partie vorzubereiten. In den ersten drei Spielen trafen die Grünheider dann gleich auf die Vereinsteams der Brandenburger Sportschulen, den LHC CottbusI und II sowie den 1. VfL Potsdam. Zwar gingen die Partien gegen den LHC Cottbus I und den 1. VfL Potsdam verloren, es waren aber gute Ansätze zu sehen. In der ersten Viertelstunde konnten die Grünheider jeweils mithalten.

Am 2. Spieltag gewannen die Grünheider gegen den LHC Cottbus II mit 35:20. Bei dieser Partie war deutlich erkennbar, was für eine Qualität in der Grünheider Mannschaft steckt. Es folgte ein Sieg gegen den HSV Wildau und eine unnötige Niederlage gegen die TSG Lübbenau. Aber auch solche Spiele brachten die Mannschaft weiter. Der emotionalste Sieg gelang gegen den HC Neuruppin. Dieser Erfolg sollte am Ende sehr wichtig werden. Denn nach dem letzten Spieltag stand die Mannschaft genau zwei Punkte vor den Neuruppinern.

Spieler wie Jerremy Kutz mit starken Aktionen im Angriff, Jakob Bender mit seinen Rückraumtoren und Dominik Rehme mit starken Paraden im Tor gehörten zu den Leistungsträgern. "Grundsätzlich hat aber jeder C-Jugendhandballer seinen Anteil, dass die Mannschaft so gut dasteht. Denn die Saison verlief alles in allem besser als im Vorfeld zu erwarten war", sagt Trainer Dennis Sutterer. Einzig und allein die Handball-Leistungszentren aus Potsdam, Cottbus und Oranienburg standen am Ende vor der C-Jugend des GSV.

In der nächsten Saison will die C-Jugend des Grünheider SV wieder in der Oberliga angreifen. Vorrangiges Ziel ist dann, sich weiter in Brandenburgs höchster Spielklasse zu etablieren.

Jetzt freuen sich der Handball-Nachwuchs und der gesamte Verein darauf, dass Männer-Bundesligist Füchse Berlin wieder in die Löcknitzhalle kommt. Am 28.Juli, ab 17.30Uhr, sind sie vor Ort, um 19 Uhr steigt ein Testspiel gegen die GSV-Männer.

Grünheider SV, C-Jugend: Finn Süßkind, Jerremy Kutz, Lennart Jansen, Jale Esben Hampel, Niclas Thurow, Oliver-Gustav Beck, Jakob Bender, Dominik Rehme, Tim Bargstädt, Ben Scheerer, Paul Oswald, Johannes Baehr, Trainer: Dennis Sutterer, Betreuer: Susi Warnst, Thorsten Scheerer

1. 1. VfL Potsdam16576:284 32: 0

2. Lausitzer HC Cottbus16522:342 28: 4

3. Oranienburger HC16486:376 22:10

4. Grünheider SV16445:501 16:16

5. HC Neuruppin16383:404 14:18

6. HSV Wildau16373:42814:18

7. TSG Lübbenau16362:42512:20

8. SV Brandenburg-West16396:5723:29

9. Lausitzer HC Cottbus II16367:5783:29