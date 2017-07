In 24,22 Sekunden Traum vom Olympiasieg erfüllt

artikel-ansicht/dg/0/

Austragungsort ist Villach (Kärnten/Österreich). Die Stadt steht in dieser Woche ganz im Zeichen der Internationalen Feuerwehr-Olympiade, die unter dem Motto "Villach brennt" ausgetragen wird. 3000 Teilnehmer aus aller Welt reisten dafür an. "Die Stimmung ist toll. Wir bereiten uns jetzt auch die nächsten Wettbewerber wie dem Hakenleitersteigen vor", erklärte der Genschmarer Andreas Zwick nach der Siegerehrung am Freitag, die auch live im Internet verfolgt werden konnte. "Wir hoffen, dass wir damit auch für die Feuerwehr werben können", so der Amtsbrandmeister von Golzow. Er gehört wie Maik Berger, Erik Oldinski, Patrick Piater, Christoph Misterek, Michael Grunzke, Toni Bittner, Gerd Giese, Matthias Pönzke, Christian Lehmann, Christian Engel, Alexander Krenz und Christian Mlosek zum Team MOL. Bei der toll inszenierten Siegerehrung schwenkten die Märkisch-Oderländer und die Sportler des drittplatzierten Lausitzer Teams stolz die Fahne Brandenburgs. Oberösterreich holte den zweiten Platz. Mit ihrer Siegerzeit im Löschangriff von 24,22 Sekunden waren die Oderländer fast so schnell wie das Olympiasiegerteam der Berufswehren aus Belorussland, das vor der Slowakei und Russland siegte. Der Löschangriff gilt als Königsdiziplin des Feuerwehrsports. Bei der Hindernisstaffel erreichten die Lausitzer einen zweiten Platz hinter Tschechien, Märkisch-Oderland wurde Fünfter. Die Ergebnisse der anderen Disziplinen standen am Freitag noch nicht fest.

Als auf den regionalen Facebook-Seiten die Nachricht vom Sieg der Märkisch-Oderländer bekannt wurde, kam es zu zahlreichen Glückwünschen. Der Kreisfeuerwehrverband Märkisch-Oderland, das Amt Golzow, aus dem einige der frischgebackenen Olympiasieger kommen, sowie viele Freunde des Teams gratulierten. Höchstwahrscheinlich wird das Team in der Nacht zum Montag wieder in der Heimatregion ankommen.

Wie sie dort offiziell begrüßt und geehrt werden, stehe noch nicht fest, erklärte Märkisch-Oderlands Kreissprecher Thomas Berendt. Er informierte allerdings, dass das Team MOL von der Sparkasse unterstützt wird. Das Team MOL hatte bereits vor zwei Jahren bei den Weltmeisterschaften in Sankt Petersburg (Russland) den Vizeweltmeistertitel erringen und zudem nationale und internationale Wettbewerbe für sich entscheiden können. (Mit Adleraugen)