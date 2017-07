Im Wiegeschritt auch mit Rheuma

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) 23 Leiterinnen von örtlichen Tanzgruppen kommen an diesem Wochenende im Bildungszentrum an der Seestraße zusammen, um zu lernen, wie sie ihren Schäfchen zu Freude und Erfolgserlebnissen verhelfen können. Denn alle haben eins gemeinsam: Rheuma.

Für den Start hat sich Winfried Schimmel einen Tango ausgesucht. Der Dozent des Tanzlehrgangs, der aus Leipzig nach Erkner gekommen ist, demonstriert die Schrittfolge zunächst ohne Musik: "Vor, vor, seitwärts, vor und zurück, einfach das Gewicht verlagern." Dann stellt der erfahrene Dozent, der mit Headset durch den großen Saal des Bildungszentrums läuft, die Musik an und fordert die Teilnehmerinnen - nicht ein einziger Mann ist dabei - auf, ihm den Wiegeschritt nachzutun.

Die Frauen, die aus Strausberg, Hennigsdorf, Oranienburg kommen, lassen sich nicht lange bitten und begeben sich aus ihrem großen Stuhlkreis auf das Parkett und gehen die Schrittfolge nach. Auf vielen Gesichtern spiegelt sich schnell die Freude an der Bewegung in einem glücklichen Lächeln - so bei der Seniorin der Runde, Christiane Karlsen-Mougios aus Woltersdorf, die in ihrem Heimatort einen Tanzzirkel für Senioren aufgebaut hat. Eher am anderen Ende des Altersspektrums ist Katrin Fiegler aus Schöneiche, die sich nach eigener Aussage "langsam an die Sache herantastet".

Mit zunehmender Dauer der Vorführungen und gemeinsamen Tänze tastet sich auch Winfried Schimmel an das eigentliche Thema heran: Wie können die Vortänzerinnen damit umgehen, wenn einzelne ihrer Schützlinge sich zu bestimmten Bewegungen außer Stande sehen, sie ihnen zu viel werden? Schimmel beantwortet diese Grundsatzfrage fallbezogen, mit den Füßen: Er führt Alternativ-Schritte vor, die für Menschen mit Schwierigkeiten in den Gelenken deutlich einfacher auszuführen sein sollten als die, die der jeweilige Tanz eigentlich erfordert. Beim Tango heißt das zum Beispiel: Statt einen Fuß über Kreuz jenseits des Standbeines zu stellen, wird der Fuß geradeaus nach vorn geschoben und aufgesetzt - so werden Rhythmus und Bewegungsablauf nicht unterbrochen.

Auch für komplexere Abläufe wie beim sogenannten Rosetten-Tanz, bei dem sich mehrere Vierer-Gruppen zu einer Formation zusammenfinden und wieder auflösen, hat Schimmel pragmatische Lösungen im Angebot. Er führt vor, wie einzelne sich aus- und wieder einklinken können, ohne den Gesamtablauf durcheinander zu bringen.

Zu Beginn der Veranstaltung hat Geschäftsführerin Petra Hoffmann stolz über neue Möglichkeiten des Landesverbands wie Übernahme von Fahrtkosten berichtet, weil der Verband voriges Jahr einen Gesundheitspreis des Landes Brandenburg gewonnen hat, der mit einer Zuwendung von 5000 Euro verbunden war. Im Oktober gibt es in Erkner wieder einen Grundlehrgang für angehende Tanzpädagogen, der von der Aktion Mensch mit 4200 Euro gefördert wird.