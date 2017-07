Felsensteins Vermächtnis: 70 Jahre Komische Oper

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke/Berlin (MOZ) (mae) Eines sticht Besuchern der Gemeinde Glienicke meistens sofort ins Auge - der Marienhof an der Karl-Liebknecht-Straße. Hier lebte Walter Felsenstein von 1967 bis zu seinem Tod im Jahr 1975. Er gründete 1947 die Komische Oper in Berlin zum zweiten Mal und war bis 1975 ihr Intendant. Das bekannte Opernhaus feiert in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen.

Dass Felsenstein, der eigentlich Österreicher war, sich in Glienicke niederließ, hatte einen guten Grund. Schließlich war es den Kulturoberen der DDR schon lange ein Anliegen, ihren weltbekannten Intendanten auch mit seinem Privatwohnsitz in die DDR zu locken. Bis zum Jahr 1967 wohnte Felsenstein in einer Villa in Dahlem in Westberlin, arbeitete jedoch an der Komischen Oper im Ostteil der Stadt. Mitte der 1960er Jahre begannen die Planungen seines neuen Wohnsitzes, nachdem ein geeignetes Grundstück in Glienicke gefunden worden war.

1966 war Baubeginn. Der junge Architekt Johannes Bendik konnte die Familie mit seinem Entwurf überzeugen. Bendik war Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft des Bauhofs Glienicke. So kam es, dass es auch aus Künstlerhäusern Aufträge gab. "Über diese Künstlerkreise bin ich zu Felsenstein gekommen", erinnert sich der Glienicker Johannes Bendik, der den Marienhof noch heute als sein Lebenswerk bezeichnet.

Die Bauplanung hat er ausschließlich mit Maria Felsenstein abgesprochen. "Walter Felsenstein war bis zum Einzug im Jahr 1967 nur dreimal auf der Baustelle - einmal zur Grundsteinlegung, zum Richtfest und zur Einweihung. Alles andere habe ich mit Maria Felsenstein geklärt - von der Aufteilung der Räume bis zur Gestaltung des Gartens."Die prachtvolle Anlage besteht zur Straße hin aus einem langgestreckten Gebäude mit Reetdach für die Stallungen und Wirtschaftsräume. Dieses Gebäude war gleichzeitig Sichtschutz, erläutert Johannes Bendik. "Damals fuhr in Glienicke noch der Doppelstockbus. So war die Privatsphäre der Familie geschützt."

Dahinter befindet sich das großzügige Wohnhaus, auch dieses mit Reetbedachung und ausgebautem Dachboden. Das Reet wurde von einem Bautrupp auf der Insel Rügen geschnitten. Auch Johannes Bendik hatte, wenn es die Zeit zuließ, geholfen. "Ich war jung und neugierig. Und ich wollte vieles ausprobieren." Mit den Felsensteins war Johannes Bendik bis zu deren Tod verbunden. Noch heute hält er zu den Söhnen Kontakt.

Der Glienicker Architekt kann sich an den Intendanten der Komischen Oper gut erinnern. Ein Arbeitstier sei er gewesen. "Er war immer der erste in der Oper und ging als als letzter", berichtet er. Erholt habe er sich bei einem morgendlichen Bad im Pool oder auf der Insel Hiddensee, wo Felsensteins auch begraben sind.

Der Marienhof beherbergtedamals viele Tiere wie Pferde oder Huskies. Ein Puma und ein Sibirischer Kragenbär komplettierten den kleinen Privatzoo. "Die Nasenbären liefen sogar im Freien umher", denkt der Architekt zurück. "Wenn man die Menschen kennt, dann liebt man die Tiere." Dieser Satz sei Leitspruch Maria Felsensteins gewesen.Johannes Bendik und der Glienicker Ortschronist Joachim Kullmann bestätigen, dass die Felsensteins mit ihren Kindern sehr zurückgezogen wohnten.

Seit 1965 besuchten Johannes Bendik und seine Frau jede Premiere in der Komischen Oper. "Wir hatten unsere Stammplätze." Als Walter Felsenstein mit seiner Familie den Marienhof bezog, war er bereits seit 20 Jahren Intendant. "Am 23. Dezember 1947 wurde die Komische Oper eröffnet - mit der ,Fledermaus' in der Regie Walter Felsensteins. Er war einer der erfolgreichsten Regisseure seiner Zeit. Und nicht erst zu DDR-Zeiten, wie es das gängige Bild von Walter Felsenstein in der staatsoffiziellen Darstellung der DDR war. Ab 1956 war Walter Felsenstein Vizepräsident der Deutschen Akademie der Künste der DDR", ist auf der Internetseite der Komischen Oper nachzulesen.

Ebenso, dass Walter Felsenstein mit dem Namen "Komische Oper" "an die Unmittelbarkeit und Volksnähe der französischen Opéra comique, aber auch an die im Krieg zerstörte Berliner Komische Oper in der Friedrichstraße an der Weidendammer Brücke anknüpft, deren Intendant Hans Gregor 1905 bis 1911 von ähnlichen Ideen inspiriert war und eine ,Kunst ohne Konvention, Vorurteile und Künstlereitelkeiten' forderte."

"Felsenstein wollte die Menschen mit seiner Kunst bereichern und glücklich machen", sagt Johannes Bendik. Selbiges geht aus den Überlieferungen hervor. Als Walter Felsenstein die Komische Oper vor 70 Jahren gründete, war das eine Revolution in der Operngeschichte. Seine Inszenierungen wie "Die Fledermaus" sind bis heute unvergessen markant und errangen internationale Berühmtheit. Selbst fremdsprachige Opern wurden in deutscher Sprache aufgeführt, so dass sich die Zuschauer ganz auf die Oper und nicht auf den übersetzten Text konzentrieren konnten. Felsenstein setzte neue Maßstäbe im Bereich der Opernregie. Er fand zu darstellerisch ausgefeilten Inszenierungen, wie sie bis dahin nur dem Schauspiel vorbehalten gewesen waren. Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag auf dem Ensemble . Das schloss neben dem künstlerischen Personal die Bühnentechniker mit ein.

Die kommende Spielzeit 2017/ 2018 steht an der Komischen Oper ganz im Zeichen des runden Jubiläums. Zehn Premieren stehen auf dem Jubiläumsspielplan. So kehren zwei Werke, die in legendären Felsenstein-Inszenierungen Erfolge feierten, als Neuproduktionen zurück. Barrie Kosky inszeniert Jerry Bocks Musical "Anatevka" mit Yehuda Almagor und Dagmar Manzel in den Hauptrollen und der Theaterzauberer Stefan Herheim präsentiert Jacques Offenbachs Operette "Blaubart" in einer deutsch-französischen Neufassung.

Felsensteins Wohnsitz wurde laut Ortschronist Joachim Kullmann 1998 unter Denkmalschutz gestellt. Das Anwesen befindet sich noch heute in Familienbesitz. Felsensteins Sohn Johannes lebt dort mit seiner Frau. An der Komischen Oper erinnert eine Gedenktafel an deren ersten Intendanten.