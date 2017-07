Havelländische Landesstraßen: CDU will Antworten

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Potsdam (MOZ) Die beiden havelländischen CDU-Landtagsabgeordneten Barbara Richstein und Dieter Dombrowski haben eine Kleine Anfrage zur Situation der Landesstraßen im Landkreis Havelland an die Landesregierung gerichtet.

Weil das Land Brandenburg über ein umfangreiches Netz an Landesstraßen verfügt, sich aber die Straßeninfrastruktur "durch ausbleibende Investitionen" verschlechtere, insbesondere im Grünen Netz der Region, wollen beide unter anderem wissen, welche Strecken in Zukunft saniert werden sollen.

Weiterhin wird die mögliche Umstufung von Landesstraßen thematisiert, nachdem der Landesrechnungshof diesen Vorschlag unterbreitet hatte, um Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe herbeiführen zu können.

Das Verkehrsministerium hat deshalb auch mit dem Landkreis Havelland über bestimmte Landesstraßen, die zu Kreis- und Gemeindestraßen umgestuft werden könnten, gesprochen. Brandenburg soll laut Angaben von Infrastrukturstaatssekretärin Ines Jesse rund 2000 Kilometer seiner Landesstraßen an die Kreise und Kommunen übertragen. Das hatte sie zuletzt in Schönwalde-Glien bei einem Vor-Ort-Termin aus Anlass des Baus eines Radweges an der L20 betont. Der Katalog, den auch der Verkehrsexperte der CDU-Landtagsfraktion, Rainer Genilke, erarbeitet hat, umfasst 15 Fragen.