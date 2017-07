artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Bei dem umstrittenen Treffen zwischen dem ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump und einer russischen Anwältin war auch ein russisch-amerikanischer Lobbyist anwesend. Rinat Achmetschin bestätigte der "Washington Post" am Freitag, dass er an dem Gespräch zwischen Donald Trump Jr. und der Anwältin Natalja Veselnitskaja am 16. Juni teilgenommen habe.