Mit einem Klick zur Rutsche

Früher war alles besser, behauptet der Volksmund. Auch wenn der womöglich irrt: Für den Spielplatz in Wilmersdorf ist das auf jeden Fall wahr. "Vor etwa 15 Jahren, also in meiner Jugend, da war der Spielplatz ziemlich neu", erinnert sich Anja Döring und seufzt. Inzwischen hat er einige Jahre auf dem Buckel. "Aus Sicherheitsgründen wurde unser Spielplatz in den vergangenen Jahren zurückgebaut", erzählt die Ortsvorsteherin.

Ein trauriges Bild gibt er inzwischen ab. Den Kindern stehen lediglich Wippe, Schaukel, Drehkarussell, Federwippe und ein kleines Klettergerüst zu Verfügung. "Vor etwa zwei Jahren wurde die Rutsche entfernt", sagt Anja Döring. Zuvor schon mussten Seilbahn, ein großes Drehkarussell, ein Reifen-Spielgerät und eine Federwippe dran glauben. "Es blieb nicht viel", resümiert die Mutter eines vier Monate alten Säuglings. Nun lautet das Motto: "Der Spielplatz soll wieder attraktiver werden." Aus diesem Grund hat sich der Ort bei der Fanta-Spielplatzinitiative beworben. "Nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniert das Voting inzwischen gut", informiert D0aniel Weber aus dem Ortsbeirat von Glienicke.

Der Ort mischt auch in diesem Jahr bei der Fanta-Spielplatzinitiative mit. Im vergangenen Jahr gab es so 1000 Euro, die in eine Seilbahn geflossen sind. "Die Seilbahn wird von den älteren Kindern sehr gut angenommen", sagt Ortsvorsteher Mario Kiesow. In diesem Jahr ist das Preisgeld für ein Klettergerüst gedacht - vorausgesetzt es stimmen viele Menschen für den Spielplatz in Glienicke. Mitmachen kann jeder mit Internetzugang. Für jeden Spielplatz kann einmal am Tag abgestimmt werden - wer seine Stimme Glienicke gibt, kann am selben Tag auch noch für Wilmersdorf stimmen. "Einmal abzustimmen ist schön und freut uns, aber für die Nachhaltigkeit sollte täglich abgestimmt werden", erklärt Daniel Weber. Das ist zwar ein wenig mühsam - aber der Aufwand lohnt.

Mehr als 400 Teilnehmer gibt es in ganz Deutschland, nur den ersten 150 Gewinnern winken Fördergelder. Der erste Platz darf sich über 10 000 freuen, für Platz zwei bis fünf winken 5000 Euro, danach reduziert sich die Summer, für die Teilnehmer auf den Plätzen 49 bis 150 gibt es jeweils 1000 Euro. "1000 Euro, mindestens", das ist das Ziel in Wilmersdorf. "Wir möchten unbedingt wieder eine Rutsche", sagt Anja Döring. Sollte der Betrag höher ausfallen, dann wird auch eine Sandkastenumrahmung angeschafft. Ihre ersten Stimmen hat sie bereits verteilt - so wie Daniel Weber aus dem Urlaub im Erzgebirge.

Beim diesjährigen Voting ist auch die Paulinenhofsiedlung in Frankfurt (Oder) wieder mit dabei, im Landkreis Oder-Spree sind es zudem der Spielplatz Waldpromenade in Erkner und der Spielplatz in Briesen (Mark).

Online abstimmen unter www.fsi.fanta.de/voting und auf der Facebook-Seite www.facebook.com/fantaspielspass; Votingende am 10. August um 23.59 Uhr