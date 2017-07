Forderung nach dauerhaftem Tempo 30

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf der Landesstraße in Fürstenberg (Gubener-, Frankfurter- und Berliner Straße) gilt derzeit Tempo 30. Grund dafür ist, dass dort der Umleitungsverkehr für die B112 entlang geführt wird, die in Teilen wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Aus Sicht von Anwohnern könnte aus dem Provisorium der Geschwindigkeitsbegrenzung ein Dauerzustand werden - zumindest so lange, bis die Straße saniert ist. Vor allem die Gubener Straße, wo noch Pflastersteine liegen, ist ein Ärgernis nicht nur für Autofahrer, sondern auch, wegen der Lärmbelästigung, für Anwohner. Deshalb wird im Beschwerdeportal "maerker" im Internet gefordert, vor allem im Bereich der Gubener Straße Tempo 30 bis auf weiteres zu belassen. "Der Zustand der Landesstraße ist im Pflasterbereich sehr schlecht und umfassend sanierungswürdig", lautet die Kritik im Internet.