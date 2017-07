Landrat hört sich Sorgen und Nöte an

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) will während seiner Sommertour-Kreisreise und auch darüber hinaus in kommender Zeit alle Städte und Gemeinden besuchen.

Zuletzt etwa hatte er sich in Schönwalde-Glien die ehrenamtlich betriebene Bibliothek und den Jugendclub angeschaut und konzeptionell erläutern lassen.

"Das, was die Bibliothek auf die Beine stellt, ist schon sehr beeindruckend", sagte er. "Auch die Jugendclub-Konzeption hat mich überzeugt. Das funktioniert richtig gut, zumal offenbar mehr Jugendliche die Angebote wahrnehmen." Die Gemeinde hatte mit dem ASB eine neue vertragliche Grundlage dazu fixiert und die Arbeit neu justiert.

Lewandowski, der wöchentlich in der Region unterwegs ist, sobald es sein Terminkalender erlaubt, will in den Ortschaften des Havellandes vor allem das Gespräch mit der Bevölkerung suchen und wissen, was die Menschen direkt bewegt. Auch Problemlagen wolle er aufnehmen und sehen, was getan werden kann.