Merkel: Keine Steuererhöhung bei weiterer Kanzlerschaft

Kühlungsborn (DPA) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will im Fall einer weiteren Kanzlerschaft nach der Bundestagswahl am 24. September keine Steuern erhöhen und niemanden stärker belasten als bisher. Es bestehe sonst die Sorge, dass die, die Arbeitsplätze schaffen, keine Lust mehr dazu hätten, sagte Merkel am Freitagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kühlungsborn. Dagegen sollten die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen entlastet werden. Merkel sprach nach Veranstalterangaben vor gut 2000 Zuschauern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 13.07.2017 im Elyseepalast in Paris (Frankreich). © dpa

Es war ihre dritte Wahlkampfstation am Freitag nach Neuharlingersiel in Niedersachsen und Heiligenhafen in Schleswig-Holstein. Am Samstag wird sie in Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst erwartet.

Die Kanzlerin betonte, dass die Kinder in den Schulen den Umgang mit der digitalisierten Welt lernen müssten. Das Problem sei nur, dass dafür zunächst alle Schulen mit einer Breitbandversorgung ausgestattet werden müssten. "Da gibt es noch viel zu tun." Mecklenburg-Vorpommern sei aber im bundesweiten Vergleich mit vorne dabei, sagte sie. Lehrer, die in ihrem Studium nicht mit der digitalen Welt konfrontiert waren, benötigten Weiterbildungen. Da wolle die Bundesregierung die Länder unterstützen, weil diese das nicht alleine schaffen könnten, erklärte Merkel.

Sie verwies außerdem darauf, dass Deutschland angesichts des internationalen Wettbewerbs mit Ländern wie China, Südkorea, Indien oder USA in der Forschung noch viel investieren müsse. "Damit wir auch in der Zukunft die besten Autos haben, die alleine fahren." All das müsse in Deutschland stattfinden, und es müsse verhindert werden, dass Arbeitsplätze weiter abwandern. Das gelte auch für die Verwaltung und die Online-Dienstleistungen für die Bürger.