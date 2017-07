artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) Die türkische Regierung hat nach Angaben von CNN Türk erneut Tausende von Staatsdienern per Dekret vom Dienst suspendiert. Wie der Sender am Freitag berichtete, seien unter den mehr als 7340 namentlich genannten Betroffenen neben gut 2000 Polizisten auch Mitarbeiter des Justiz- und des Außenministeriums sowie mehr als 300 Wissenschaftler.

Bereits zuvor waren im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor einem Jahr nach Regierungsangaben mehr als 142 000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert worden. Mehr als 50 000 Menschen wurden demnach in Untersuchungshaft gesperrt.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, dass die Regierung den in Folge des Putschversuchs verhängten Ausnahmezustand in das zweite Jahr hinein verlängern wolle. Der derzeit bis zum kommenden Mittwoch geltende Ausnahmezustand ermöglicht es dem Präsidenten, per Dekret zu regieren. Eine Zustimmung des Parlaments gilt als sicher, weil Erdogans AKP dort über eine absolute Mehrheit verfügt.