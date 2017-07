Kitaneubau: Baugenehmigung liegt vor

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Die Genehmigung für den Bau der neuen Kita auf dem Gelände des alten Rathauses in Brieselang liegt der Verwaltung der Gemeinde vor. Am Donnerstag konnte Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) zudem die Baugenehmigung für den Umbau des künftigen Bürgerhauses von der kreislichen Baubehörde in Empfang nehmen. Damit herrscht Planungssicherheit.