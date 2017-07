Die Angst vorm Ordnungsgeld

artikel-ansicht/dg/0/

Der Fraktionsvorsitzende von BVB/Freie Wähler, Frank-Rudi Schwochow, soll Fakten aus dem nichtöffentlichen Teil zu Verträgen mit Flüchtlingsunterkünften durchgesteckt haben. Beweise gibt es nicht. Und weil sich Schwochow dazu bislang nicht äußert, bekam er vom Kreistagschef Manfred Richter (SPD) eine Missbilligung ausgesprochen.

Hintergrund ist die beendete Flüchtlingsunterbringung in Luhme und Zechlinerhütte. Dazu waren Details an die Öffentlichkeit gelangt - wie zum Beispiel, dass der Kreis sich die Auflösung der Verträge 1,7Millionen Euro habe kosten lassen oder es auch zeitlich eng beieinander Verhandlungen über Vertragsverlängerungen gegeben habe.

Richter geht davon aus, dass Schwochow diese Sachverhalte ausgeplaudert hat und die Kreisverwaltung damit in Misskredit zieht. Denn Abgeordnete sind zur Verschwiegenheit über Dinge des nichtöffentlichen Teils verpflichtet. Das sagt die Kommunalverfassung. Die Regel hat gute Gründe. Unternehmen müssen den Abgeordneten Angebote vorlegen können, ohne dass die Konkurrenz von deren Inhalten Wind bekommt. Die Kreistagsmitglieder wiederum müssen frei nach ihrem Gewissen abstimmen können - ohne dass ein Unternehmer erfährt, wie sie votierten. Schließlich sind sie als Ehrenamtler mitunter selbst Angestellte einer Firma oder führen diese. Ralph Bormann (Pro Ruppin), Kreistagsmitglied und Geschäftsführer des Fehrbelliner Abwasserverbands, verwies deshalb darauf, dass durch Öffentlichmachung von Details wirtschaftlicher Schaden entstehen kann - und schloss sich der Missbilligung Richters an.

Doch ob es sinnvoll ist, in diesem Fall so zu verfahren, ist umstritten. Freke Over (Linke) warnte beispielsweise davor, dass sich "Verschwörungstheorien" entwickeln können, wenn nicht alles auf einen Tisch gelegt wird. Abgeordnete müssten zum Beispiel untersuchen dürfen, ob "wir bei dem einen oder anderen Eigentümer in Rückforderung gehen". Siegfried Wittkopf(Linke) hatte nach langem Anfragen-Vorlauf kürzlich Akteneinsicht genommen. Er berichtete, dass er einen einstündigen Termin bekommen habe. Vor ihm standen "zwei Wäschekörbe voll Unterlagen". Die zwei zur Seite gestellten Verwaltungsangestellten hatten "von der Sache keine Kenntnis", konnten also nicht befragt werden. Er durchforstete zehn Verträge - nicht ohne Erklärungen unterschrieben zu haben, dass er von der Lektüre nichts verlauten lässt. Anderenfalls gibt es ein Ordnungsgeld von 1000Euro aufgebrummt.

Was Wittkopf verwunderte: "Ich kann die Kollegen nicht verstehen, die keine Akteneinsicht nehmen", sagte er. Es gehe nicht darum, die Arbeit des Kreises generell in Misskredit zu ziehen. "Aber etwas Misstrauen dürfen wir haben. Das ist auch unsere Aufgabe."

Doch darum gehe es nicht, sondern um den Geheimnisverrat, so die Mehrheit der Abgeordneten: Wolfgang Freese (B'90/Grüne) sah ein Ordnungsgeld gegen Schwochow als "durchaus angemessen" an und warf ihm Populismus vor. Bei der genannten Summe von 1,7Millionen Euro handele es sich um eine "Unwahrheit". Allerdings ist bislang auch kein anderer Betrag bekannt - weil die Kreisverwaltung zu solchen Vertragseinzelheiten grundsätzlich schweigt.

Das will im Übrigen auch Schwochow weiterhin tun - zumindest dazu, ob er geplaudert habe oder nicht. Er sagte am Freitag nach der Sitzung, dass es bei der erwarteten Antwort nicht allein um diese Frage gehe. "Ich habe ein zweieinhalbseitiges Schreiben erhalten", sagte er. Dort seien "auch Tatbestände drin zu Zechlinerhütte". Deshalb müsse er erst komplette Akteneinsicht haben, bevor er antworten könne. Vor ein paar Wochen habe er Dokumente einsehen können. Aber die Zeit sei zu knapp gewesen, so dass er einen weiteren Termin brauche.

Überdies kritisierte Schwochow, dass er nicht über den Tagesordnungspunkt informiert worden war. Dieser wurde zwar bei Sitzungsvorbereitungen besprochen. Aber er konnte diesen Besprechungen wegen Beratungen in der Stadt Rheinsberg nicht beiwohnen. "Ich hätte aber später informiert werden müssen." Manfred Richter räumte am Freitag ein, dass dieser Punkt "wirklich unglücklich" gelaufen ist: "Es kann aber für Herrn Schwochow nicht überraschend gekommen sein, da wir seit 13Wochen auf seine Antwort warten", sagte der Kreistagschef.