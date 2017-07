Motor-Turner auch im Wasser erfolgreich

artikel-ansicht/dg/0/

Hatten viel Spaß bei den für sie außergewöhnlichen Disziplinen: Die Turner vom SV Motor Eberswalde haben sich beim Turnfest in Treuenbrietzen auch im Schwimmen und in der Leichtathletik beweisen müssen. © Tini Trautmann

Nachdem Zelte und Isomatten das passende Fleckchen Erde gefunden hatten, begann der turnerische Mehrkampf - bestehend aus den Sportarten Turnen, Schwimmen und Leichtathletik. Insgesamt waren hierbei sieben Disziplinen zu absolvieren. Im Anschluss folgte der traditionelle Mannschaftswettkampf, bei dem der SV Motor Eberswalde den zweiten Platz belegte.

Insgesamt gingen zwölf Sportfreunde aus der Waldstadt an den Start, unter ihnen auch der frisch gebackene Weltmeister im Steinstoßen und zugleich gebürtige Treuenbrietzener Detlef Mierig. Aus den angebotenen Disziplinen musste jeder, neben zwei Turngeräten, sein Können auch im 60-Meter-Sprint, Schlussdreisprung oder Schleuderball unter Beweis stellen. Auch an der 50-Meter-Bahn des Freibades kam kein Turner vorbei, was angesichts der sommerlichen Temperaturen jedoch kein Hindernis darstellte.

In der Leistungsklasse 4 (Altersklassen ab 50 Jahren) der Männer freuten sich Detlef Mierig und Andreas Schott über die Plätze eins und zwei. Nico Schwarz siegte in der LK 4 (40 plus). In der Altersklasse der Frauen ab 50 Jahren wurde Andrea Szögedi Dritte, ebenso die Eberswalder Sportlerin Yvonne Schemel in der Altersklasse ab 35 Jahren. Maja Rothe konnte als stolze Vizemeisterin im Siebenkampf die Arena verlassen.

Am Abend wurden die Erfolge bei Tanz unter freiem Himmel und gemütlichem Beisammensein gefeiert. Die Eberswalder freuen sich schon jetzt auf das nächste verrückte Sport-Highlight dieser Art.