Geschichte(n) aus der Steinzeit

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Brandenburg (MOZ) Werbung für Archäologie und Archäologisches Landesmuseum macht das sogenannte Archäovent an diesem Wochenende (15. und 16. Juli jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr). Am Museumssitz in Brandenburg an der Havel (Pauli-Kloster) stehen Familien mit ihren Kindern im Mittelpunkt. Motto der beiden Aktionstage: "anschauen - anfassen - mitmachen". Sogar die archäologische Tätigkeit wird bei einer Grabung spielerisch vermittelt. Dass Archäologie mitunter Zukünftiges beeinflussen kann, ist hier und dort in den Ausstellungen zu sehen. Denn wer beispielsweise vor dem "Mann von Milow" steht, erinnert sich womöglich an Ereignisse der jüngeren Vergangenheit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589000/

Der vor 50 Jahren in Milow ausgegrabene Schädel eines rund 5.300 Jahre alten Mannes ist eine der Attraktionen im Dorf selbst. Im dortigen Naturparkzentrum wird die Kopie des Schädels gezeigt, zudem ein Film über die Nachbildung des Kopfes, der wieder ein Gesicht hat. Doch mehr als nur zum Staunen sollen Exponate wie der "Mann von Milow" zum Nachdenken anregen, zum sich Zurückversetzen in frühere Zeiten und zu eigenen Überlegungen. Nicht wenige Leute, die über das Hobby zum Beruf fanden. So wie Wolfgang Bünnig, einer der beiden Entdecker des Grabes in Milow, der später havelländischer Denkmalpfleger wurde.

Längst ist nicht alles erforscht. Überall hat die Heimatgeschichte riesige Lücken. Der alte Milower im Landesmuseum und Naturparkzentrum beispielsweise ist Vertreter der sogenannten "Walternienburger Kultur", deren Hauptverbreitungsgebiet eigentlich Mitteldeutschland war. So steht es in einem Beitrag zum Thema auf www.milow.de. Warum er per Körperbestattung in der nördlich gelegenen Havelregion unter die Erde kam, stellt etwas Besonderes dar.

Über Milow ist derweil bekannt, dass dortige Siedlungsaktivität schon in der Urgeschichte eingesetzt hatte. Als solche wird die Zeit vor Auftreten erster Steinwerkzeuge bezeichnet. Daher heißt es "Siedlung Urgeschichte" bei drei Bodendenkmälern im Ort, die das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege (BLDAM) auflistet, das auch das Archäologische Landesmuseum betreibt.

Insgesamt gibt es (Stand: 31. Dezember 2015) 24 Bodendenkmäler in Milow, die durch Archäologen als solche erfasst wurden. Bei acht von ihnen heißt es "Siedlung Neolithikum". Das ist gleichbedeutend mit "Jungsteinzeit", die in Mitteleuropa von etwa 5500 bis 2200 vor Christus dauerte. Demnach ist der Mann von Milow, der etwa 3.300 Jahre vor Christus lebte, ein Vertreter des Neolithikums. Und beileibe ist Milow nicht der einzige Ort der Region, wo schon während der Steinzeit Menschen siedelten. Die BLDAM-Liste ist diesbezüglich lang. Es gibt auch Dörfer wie Kleßen und Nennhausen, wo ein "Rast- und Werkplatz Mesolithikum" nachgewiesen wurde. Das steht für Mittelsteinzeit, die etwa 9.600 Jahre vor Christus begann und der Jungsteinzeit unmittelbar vorausging. Darüber hinaus kam in Möthlitz ein "Einzelfund Paläolithikum" ans Licht, also aus der Altsteinzeit, die ihrerseits dem Mesolithikum voraus gegangen war.

Übrigens setzt die Dauerausstellung im Landesmuseum in der Steinzeit an. Rund 10.000 ausgewählte Exponate, zu denen der "Mann von Milow" gehört, sollen einen Überblick verschaffen über 130.000 Jahre Kulturgeschichte des Landes, wie es im Internet auf www.landesmuseum-brandenburg.de heißt. Die Einrichtung im Pauli-Kloster der Brandenburger Neustadt ist dienstags bis sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.