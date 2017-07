Festival bereits zehn Jahre in Friedland

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland (MOZ) "Die Zeit ist vergangen wie im Flug und die Stadt hat euch lieb gewonnen." Mit diesen Worten hat Friedlands Bürgermeister Thomas Hähle am Freitag dem Organisator des Benefiz-Musikfestivals "jenseitsvonmillionen", Josef Lewe, einen Scheck in Höhe von 2000 Euro übergeben. Anlass ist das zehnjährige Jubiläum des Festivals auf der Burg Friedland am 4. und 5. August. Lewe bedankte sich mit den Worten: "Wir können uns keinen besseren Ort vorstellen."