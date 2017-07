Umbau in Vorstadt 35 000 Euro teurer

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Statt der seit Monaten diskutierten zusätzlichen Ausgabe von 150 000 Euro für den Anbau der Vorstadt-Grundschule und den neuen Musikpavillon haben die Stadtverordneten am Donnerstagabend der Bereitstellung von 185 000 Euro zugestimmt. Nachdem Bürgermeisterin Elke Stadeler für den in den Augen einiger Stadtverordneter zu laxen Umgang kritisiert worden war und sich entschuldigt hatte, sah sie sich unmittelbar vor der Abstimmung gezwungen, den Stadtverordneten auch noch eine Erhöhung der überplanmäßigen Ausgabe um 35 000 Euro zu offerieren. Insofern habe es manchmal sein Gutes, wenn eine Beschlussvorlage noch mal zurückgewiesen werde, merkte sie an, weil sich das Stadtparlament am 1. Juni bei 150 000 Euro quergelegt hatte.