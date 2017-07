Altenheimprojekt hat sich erledigt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589007/

Die Internetseite, auf der das neue Seniorenwohnzentrum kurz vorgestellt wird und Angestellte gesucht werden, gibt es noch. Das große Banner, das wochenlang an der Giebelseite der ehemaligen Schule 5 (Ludmilla-Hypius-Weg) hing und ebenfalls für das Projekt warb, ist inzwischen verschwunden. Tatsächlich wird auf Anfrage bestätigt, dass das Projekt nicht weiter verfolgt wird. Der Kaufvertrag mit der Immobilie sei nicht zustande gekommen, heißt es auf Nachfrage. Wobei nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist. Denn die Immobilie im Ludmilla-Hypius-Weg wurde aus der Insolvenzmasse der Medent AG, die dort Büros hatte, über ein darauf spezialisiertes Immobilienunternehmen verkauft. Dort hieß es noch im März, die Immobilie sei nicht mehr zu haben. Die Aussage kann sich aber auch noch auf ein anderes Gebäude beziehen. Denn die Investoren hatten wohl auch Interesse am Schulkomplex im Diesterwegring, der leersteht. Dieser Verkauf kam tatsächlich nicht zustande. In beiden Fällen scheinen sich die Vorstellungen der Investoren nicht erfüllt zu haben. Womöglich liegt es auch daran, dass sich kein Betreiber für die unter anderem geplanten 72 vollstationären Pflegeplätze fand. Die Ankündigung, das Seniorenwohnzentrum im vierten Quartal dieses Jahre zu öffnen, war sowieso sehr ehrgeizig. Denn bei solchen Projekten sind viele Behörden beteiligt.

Dabei gebe es für solch eine weitere Einrichtung in Eisenhüttenstadt durchaus Nachfrage. "Eindeutig ja", sagt etwa Jana Fuhrmann vom Pflegestützpunkt, der Angehörige und Betroffene berät, auf die Frage, ob Plätze in Altenheimen in Eisenhüttenstadt fehlen. In den drei vorhandenen Altenheimen gebe es Wartelisten. Auch Martina Heminiak, Sozialplanerin beim Landkreis Oder-Spree, unterstütz die Aussage von Jana Fuhrmann. Vor allem in Eisenhüttenstadt gebe es große Defizite. Ältere Menschen, die einen Pflegeplatz suchen, müssten mitunter in die Nachbarkreise vermittelt werden, bis nach Märkisch-Oderland oder Spree-Neiße.

Andererseits, darauf machen unter anderem diejenigen aufmerksam, die jetzt schon mit der Pflege älterer Menschen in Eisenhüttenstadt zu tun haben, würde ein neuer Anbieter die sowieso schon angespannte Situation auf dem Fachkräftemarkt weiter verschärfen. Auf dem Banner, das an der ehemaligen Schule hing, war davon die Rede, dass 50 Arbeitsplätze geschaffen werden sollten. Auf der Homepage wurden Pflegedienstleiter, examinierte Pflegefachkräfte und Pflegehelfer gesucht.

Wer hinter dem geplanten Projekt in Eisenhüttenstadt steckt, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Dreh- und Angelpunkt scheint eine Adresse in Berlin zu sein, wo unter anderem die Leitberg AG und Leitberg Care GmbH ihren Sitz haben, aber auch - so stand es zumindest auf dem Banner - die Quorum Neunzehn GmbH, die als Bauherr genannt wurde. Die Leitberg AG ist Kommanditist der Leitberg Care AG. Die wiederum wurde mit ihrer Homepage auf dem Banner genannt. Auch zur Quorum Neunzehn GmbH gibt, bzw. gab es personelle Verflechtungen. Auf Anlegerschutzseiten und von Rechtsanwälten sind durchaus kritische Töne zu handelnden Personen der Leitberg AG zu lesen, die zuvor schon in anderen Unternehmen tätig waren. Auf der Homepage der Leitberg AG heißt es: "Das Team um Leitberg setzt sich aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in allen relevanten Bereichen rund um die Immobilie zusammen." Einen großen Wachstumsmarkt sieht das Unternehmen in Pflege- und Sozialimmobilien. Das Geschäftsmodell ist wohl, Geld bei Anlegern einzuwerben, die sich zum Beispiel eine Wohnung in einem Pflegeheim kaufen und dafür eine gesicherte Miete erhalten. Mit dem eingesammelten Geld wird die Immobilie entwickelt beziehungsweise umgebaut.