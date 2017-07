Der Hering singt und schmeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit 1000 Fischbrötchen, dem Bierfassanstich, mehrsprachigem Gesang und einem Höhenfeuerwerk um Mitternacht wurde das 14. Hansestadtfest Bunter Hering & Swawolny Kogucik am Freitag eröffnet. Bis Sonntagabend wird unter dem Motto "Der Bunte Hering singt!" in den Nachbarstädten gefeiert.

"Man weiß nicht, wo man zuerst hingehen soll. Am besten, man lässt sich treiben, mal auf die eine und mal auf die andere Seite", verrät Frankfurts Oberbürgermeister Martin Wilke seine Strategie für das Hansestadtfest Bunter Hering, nachdem er dessen 14. Auflage am Freitagabend auf der Stadtbrücke eröffnet hat. Slubices Bürgermeister Tomasz Ciszewicz nannte es "das am meisten erwartete Ereignis des Jahres". Den Festbesuchern rief er zu: "Dies ist ein wichtiger Augenblick, an dem wir zum wiederholten Mal zeigen, dass wir füreinander und für Europa offen sind."

Neben dem Bieranstich und 1000 Fischbrötchen gehörten in diesem Jahr vor allem Gesangseinlagen zur Eröffnung des größten Volksfests der Region, das diesmal unter dem Motto "Der Bunte Hering singt!" steht. Der Chor der "Vokaliesen" sang von Bord des Fahrgastschiffs Zefir. Rudolf Tiersch, Chordirektor der Singakademie dirigierte das Lied "In einen Harung", in das die Besucher einstimmten. Der Slubicer Chor "Konsonanz" intonierte ein bekanntes polnisches Volkslied. Viel Applaus bekamen die Gesangs- und Tanzensembles aus den Partnerstädten: "Atlanka" aus Witebsk in Weißrussland und "Szarm" aus dem ukrainischen Schostka. Beide Gruppen präsentieren ihr Programm auf dem Stadtfest noch mehrfach, unter anderem am Sonntag um 11 Uhr auf der Stadtwerkebühne. Der Bürgermeister aus Schostka, Nikolai Noha, bedankte sich für die Einladung mit den Worten: "Wir sind zu Ihnen gekommen, um zu lernen, wie man im 21. Jahrhundert ohne Krieg zusammenleben kann."

Direkt im Anschluss gab Albrecht Koch vom "Freyfähnlein zu Frankenforde" den Startschuss für die Ruderregatta der Studenten. Die Teams der drei Fakultäten Jura, Wirtschaftswissenschaften und Kulturwissenschaften traten in Anlehnung an den traditionsreichen Wettstreit der britischen Eliteunis Cambridge und Oxford gegeneinander an. Den Kampf um die Oderhoheit gewannen die Wirtschaftswissenschaftler - und das schon zum dritten Mal in Folge.

Nach Redaktionsschluss sorgte DJ Ötzi auf der Stadtwerkebühne am Marktplatz für Partystimmung. Mit weiteren musikalischen Highlights geht das Hansestadtfest dann am Wochenende weiter. Bei allen Veranstaltungen sind die Besucher dazu aufgerufen, kräftig mitzusingen.

Ihr Kommen zugesagt haben auch Vertreter aus Gorzów Wielkopolski. Dort war am 1. Juli der Dom in Brand geraten. Rund 140 Feuerwehrleute konnten nicht verhindern, dass die Turmspitze sowie das Gebälk innerhalb des Turms von den Flammen vernichtet wurden. Das am selben Wochenende stattfindende Stadtfest wurde abgesagt, derzeit werden die Schäden am Gebäude aufgenommen. Als Zeichen der Verbundenheit rufen Martin Wilke und Tomasz Ciszewicz am Sonntag um kurz nach 12 Uhr auf der Stadtwerkebühne zu einer Spendenaktion auf. Vorab erklingt das Festgeläut der Glocken von St. Marien.