Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Seit drei Jahren gibt es in Fredersdorf-Vogelsdorf nun schon eine Sportgemeinschaft innerhalb der TSG Rot-Weiß, die sich Laufen Plus nennt. Die Gruppe nimmt auch gern weitere Freizeitsportler mit auf.

Warum Mitglieder dieser Sportgruppe eher selten in Ergebnislisten großer Laufveranstaltungen zu finden sind, hat einen einfachen Grund. "Hier geht es nicht um Bestleistungen, Rekorde oder Topergebnisse", erklärt Olaf Graf, der die Läufer anführt und trainiert. Er hat sichauf die Fahne geschrieben, dass die Freude am Sport Priorität haben muss.

Und so ist die Gruppe auch bunt gemischt. Das betrifft sowohl das Alter der Läufer als auch den Leistungsstand. "Jetzt werden natürlich einige Leser sofort Angst haben und sich sagen, nichts für mich. Ich will mich nicht blamieren. Aber das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir lassen niemanden zurück und Spitzenleistungen sind bei uns eher nicht das Thema." Graf nennt auch gleich den Leitspruch seiner Sportgruppe: "Bei uns läuft keiner allein." Und er erklärt weiter: "Das heißt, wer sich vorgenommen hat, etwas für sich zu tun und ein wenig Sport treiben möchte, ist hier genau richtig." Graf sagt, "dass es keine Berührungsängste geben sollte".

Er selbst ist als Extremsportler bekannt und hat schon einige 24-Stunden-Läufe absolviert. Er will das Lauftraining mit seiner Erfahrung und auch als Inhaber der B-Lizenz Prävention Herz-Kreislauf-Training leiten und anreichern. So gibt es ein komplettes Aufwärmprogramm vor jeder Einheit und auch vorbereitete Trainingselemente. "Laufen ist ein schöner Sport und man sollte ihn von Anfang an auch richtig betreiben. Wer in Gemeinschaft trainiert, gewinnt immer", sagt Graf. Stefanie Marx erzählt, wie sie zur Gruppe kam: "Ich bin vorwiegend allein gelaufen. Sicherlich kann man sich sein Tempo selber suchen. Aber unter dem Strich wird es langweilig und die Motivation irgendwann immer schwieriger. Ich wollte aber unbedingt etwas Sportliches machen und so kam ich zur Gruppe - genau das Richtige", bestätigt sie. Und auch sie hatte zunächst Angst. "Man denkt von sich selbst, man läuft wie eine Schnecke".

Und wenn man sich in der Gruppe umsieht: Laufen muss eine Menge Glückshormone freisetzen, denn alle sehen irgendwie zufrieden aus. "Ja, ich kann das unbedingt bestätigen. Ich arbeite als Sekretärin und das ist nicht immer aufregend und natürlich überwiegend eine sitzende Tätigkeit. Seit ich laufe, kann ich wieder gut schlafen, fühle mich ausgeglichener und bin auch zufriedener. Ganz nebenbei lernt man unsere Gegend besser kennen", sagt sie mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Und was dann wirklich überrascht. Plötzlich sagen alle fast gemeinsam, und lachen dabei: "Das Schönste am Laufen ist das gemeinsame Kuchenessen danach. Das gehört einfach dazu."

Was bedeutet eigentlich das Plus im Namenszug der Laufgruppe? "Ganz einfach", sagt die Kassenwärtin Heike Westphal. "Wir laufen ja nicht nur. Es gibt spezielles Muskeltraining, aber wir wandern auch mal, machen eine Radtour oder gehen auch zum Klettern. Nicht zu vergessen das Gesellige natürlich." Zur Gruppe gehören derzeit 28 Mitglieder und jede Verstärkung ist gern gesehen. Trainingstage sind immer dienstags und freitags von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Fredersdorfer Florastraße. "Es gibt übrigens kein schlechtes Wetter", heißt es in der Gruppe.

Weitere Informationen auf www.laufenplus.