Bad Pyrmonter radeln für einen guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589010/

Sie werden am 15. Juli in Bad Freienwalde erwartet: die fünf Rotarier und ihre drei Sportsfreunde aus Bad Pyrmont um Rotary Club-Präsident Klaus-Henning Demuth (2. v. r.).

Sie werden am 15. Juli in Bad Freienwalde erwartet: die fünf Rotarier und ihre drei Sportsfreunde aus Bad Pyrmont um Rotary Club-Präsident Klaus-Henning Demuth (2. v. r.). © Hans-Ulrich Kilian

Die Radler wollen auf ihrer Tour Sponsoren finden, die die Benefiz-Aktion "Biking for Help" mit einem kleinen Obolus pro gefahrenem Kilometer unterstützen. Fünf Euro wollen sie pro Kilometer so "einnehmen". Das Geld soll Senioren, die unverschuldet in Not geraten sind, in Bad Pyrmont und Bad Freienwalde zugute kommen.

Am 15. Juli zwischen 17 und 18 Uhr werden die Radfahrer in Bad Freienwalde erwartet. Dann sind sie täglich zirka 140 Kilometer gefahren. "Das ist ganz schön viel", sagte der Organisator und Past President des Rotary Clubs sowie frühere Bürgermeister von Bad Pyrmont, Klaus-Henning Demuth, bei der Verabschiedung am Donnerstag. "Keiner von uns ist so eine lange Distanz jemals gefahren." Da war es wichtig, sich auf die Tour nach Bad Freienwalde vorzubereiten. Nicht die Kraft dürfte entscheidend sein, sondern ausreichend erprobtes Sitzfleisch, erklärte Demuth.