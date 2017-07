Vorfreude auf die neuen Straßen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589012/

"Die jungen Männer vom Baubetrieb sind so fleißig. Es ist toll, wie schnell sie vorankommen." So wie Christiane Thomas aus der Letschiner Edwin-Hoernle-Straße ist auch Anwohnerin Renate Steffen des Lobes voll, was die Bauarbeiter betrifft. "Es ist auch höchste Zeit, dass wir hier eine richtige Straße bekommen", begründete sie ihre Zustimmung zu dem Vorhaben. Auch wenn es für sie als Besitzerin des Eckgrundstückes zur Bebel-Straße nicht so billig wird, was die Beiträge anbelangt. Die 71-Jährige, die den Rollator über die Betonspurplatten der Bebelstraße bugsiert, freut sich schon auf die schönen, neuen Straßen im Viertel. Das Verhältnis zwischen Anwohnern und Bauarbeitern ist so gut, dass die Arbeiter auch schon mal mit Eis und Kaffee bewirtet werden.

Zumindest im Bereich der Edwin-Hoernle-Straße und des Siedlungsweges sollen die noch vom Marxwalder NVA-Flugplatz stammenden Betonplatten bereits zum Jahresende verschwunden sein. Dafür sorgen derzeit die Mitarbeiter des Baubetriebes Strabag. Aktuell sind sie noch dabei, die Regenentwässerung zu bauen. Weil die im Viertel bislang fehlt, bilden sich bei längeren Regenfällen stets Seen an den Plattenbahnen. Vom Ende des Siedlungsweges aus wurde bereits ein dickes Kunststoffrohr bis zum 360 Meter entfernten "Nebengraben II Steintoch" verlegt, der künftig das Regenwasser aus dem Bereich als Vorfluter aufnehmen soll. Lediglich in diesem Abschnitt waren die Arbeiter auf Kriegsspuren gestoßen: Stahlhelme und Batterieteile und anderer Schrott. Beim eigentlichen Straßenbau, der nun in der Hoernle-Straße und im Sieldungsweg auf Hochtouren läuft, fand sich bislang kein Weltkriegsschrott mehr.

Im Siedlungsweg wird aktuell die alte Fahrbahn ausgekoffert. Zu Tage tritt dort schwarzer, toniger Baugrund. Und die erst vor einem Jahr verlegten Hausanschlussleitungen für Abwasser, die allerdings für einiges Kopfzerbrechen sorgen, wie Bauleiter Silvio Stürmer verrät. Weil die nämlich genau in der Trasse des Rohres für die Regenentwässerung liegen, müssen einige Schächte gemauert werden. Die dienen dann später aber zugleich dazu, um die Regenwasseranlage besser warten zu können. Ralf Unverricht und Dennis Fetting, die in Höhe Siedlungsweg 27 einen solchen Schacht mit eigens dafür geformten Klinkern mauern, machen das kunstgerecht, dass es fast zu schade ist, dass das Bauwerk bald im Boden verschwindet.

Denn als nächster Arbeitschritt wird die erste Lage Frostschutzschicht aus Recycling aufgebracht. Dann werden die Borde gestellt und die Zufahrten gepflastert. Für die nötige Umverlegung der Hausanschlüsse müssen die Anlieger nicht höhere Beiträge zahlen erklärte Ute Büttner vom Bauamt. Bis Jahresende sollen die ersten beiden Straßen fertig sein, dann geht es nächstes Jahr weiter.